ترامب للرئيس الكوري الجنوبي: "هذا قلمك.. هل ستأخذه معك؟"

وأثناء توقيع الرئيس الكوري الجنوبي لسجل الزوار، لفت القلم انتباه ترامب الذي أعجب بسمك خط الكتابة، ليوجه سؤاله الشهير: "هل هذا قلمك؟ هل ستأخذه معك؟"، قبل أن يقرر لي جاي ميونغ تقديمه كهدية للرئيس الأمريكي.
-
أخبار متعلقة
-
إسبانيا.. إصابة أكثر من 100 سائح بينهم أطفال بتسمم غذائي في فندق شهير
-
ترامب يهدد بفرض المزيد من الرسوم على الدول التي تفرض ضرائب رقمية
-
أستراليا تطرد السفير الإيراني
-
ما الصورة التي ستظهر على الليرة السورية بدل صورة الأسد؟
-
ليسا كوك: ترامب لا يملك سلطة إقالتي من المركزي الأميركي ولن أستقيل
-
روبيو يبحث مع نظرائه الأوروبيين الحرب في أوكرانيا
-
الحكومة الروسية تقترح الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب
-
ترامب يجرم تدنيس علم الولايات المتحدة الأمريكية