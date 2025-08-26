الثلاثاء 2025-08-26 12:10 م
 

ترامب للرئيس الكوري الجنوبي: "هذا قلمك.. هل ستأخذه معك؟"

الرئيس الامريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي
الرئيس الامريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي
 
الثلاثاء، 26-08-2025 11:56 ص

الوكيل الإخباري-   قفز سهم شركة "مونامي" الكورية الجنوبية المنتجة للمستلزمات المكتبية بقوة لفترة وجيزة اليوم بعدما أبدى الرئيس دونالد ترامب إعجابه بقلم نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ وأخذه كهدية.

اضافة اعلان

 

وذكرت صحيفة "هانغوك كيونغجي" أن القفزة السعرية جاءت بعد يوم من القمة الأمريكية الكورية، التي عقدت في 25 أغسطس الجاري في واشنطن.

وأثناء توقيع الرئيس الكوري الجنوبي لسجل الزوار، لفت القلم انتباه ترامب الذي أعجب بسمك خط الكتابة، ليوجه سؤاله الشهير: "هل هذا قلمك؟ هل ستأخذه معك؟"، قبل أن يقرر لي جاي ميونغ تقديمه كهدية للرئيس الأمريكي.

 

وأكد مكتب الرئيس الكوري أن القلم كان مصنوعا خصيصا للرئيس الكوري ولم يكن مخصصا للهداية، في حين أوضح متحدث باسم شركة "مونامي" أن القلم ليس من إنتاج شركته، التي توصف في كوريا الجنوبية بأنها "المنتج الشعبي للمستلزمات الكتابية".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الامريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي

عربي ودولي ترامب للرئيس الكوري الجنوبي: "هذا قلمك.. هل ستأخذه معك؟"

مادبا

أخبار محلية إقرار موازنة محافظة مادبا للعام المقبل

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح لدراسة الماجستير والدكتوراه في التشيك

وصول جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مركز المؤتمرات في سمرقند

أخبار محلية الملك يصل إلى مركز المؤتمرات في مدينة سمرقند والرئيس الأوزبكي في مقدمة مستقبليه

عغغ

فن ومشاهير أصالة ستعود مُجددا إلى بيروت.. ما السبب؟

الطاقة: ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض الديزل والكاز عالميا

اقتصاد محلي الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين عالميا

قطاع غزة

فلسطين قطر تقدم مقترحات جديدة لـ “صفقة غزة”

مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)

فلسطين وزارة التربية الفلسطينية: 18.489 طالبا استشهدوا منذ بداية العدوان على غزة والضفة



 
 





الأكثر مشاهدة