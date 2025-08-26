ترامب للرئيس الكوري الجنوبي: "هذا قلمك.. هل ستأخذه معك؟"

الوكيل الإخباري- قفز سهم شركة "مونامي" الكورية الجنوبية المنتجة للمستلزمات المكتبية بقوة لفترة وجيزة اليوم بعدما أبدى الرئيس دونالد ترامب إعجابه بقلم نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ وأخذه كهدية.

اضافة اعلان

وذكرت صحيفة "هانغوك كيونغجي" أن القفزة السعرية جاءت بعد يوم من القمة الأمريكية الكورية، التي عقدت في 25 أغسطس الجاري في واشنطن.



وأثناء توقيع الرئيس الكوري الجنوبي لسجل الزوار، لفت القلم انتباه ترامب الذي أعجب بسمك خط الكتابة، ليوجه سؤاله الشهير: "هل هذا قلمك؟ هل ستأخذه معك؟"، قبل أن يقرر لي جاي ميونغ تقديمه كهدية للرئيس الأمريكي.