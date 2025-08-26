رئيس أوزبكستان: الملك أحد أكثر الزعماء تأثيرا في العالم الإسلامي

الوكيل الإخباري- أشاد رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف بحرص جلالة الملك عبدالله الثاني، على تعزيز الحوار بين الأديان، وعمله على توفير أسس الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. اضافة اعلان





وقال ميرضيائيف مخاطبا جلالته: "أنتم أحد أكثر الزعماء تأثيرا في العالم الإسلامي".



جاء ذلك خلال مباحثات عقدت اليوم وركزت على سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والنهوض بالتعاون في مختلف المجالات.



وأضاف ميرضيائيف أن الأردن يمضي بثبات بفضل سياسة جلالة الملك الحكيمة، نحو المزيد من النمو، وهو يحظى بمكانة مهمة على الساحة الدولية.



وأشار الرئيس ميرضيائيف إلى التشابه الكبير بين رؤية التحديث الاقتصادي الخاصة في الأردن، ورؤية 2030 لأوزبكستان.



وبين أن هذا العام يصادف الذكرى 32 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرا إلى أن الأردن من أوائل الدول العربية التي افتتحت سفارة لها في أوزبكستان.



وأجرى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الثلاثاء، في مدينة سمرقند مباحثات مع رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف ركزت على سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.