التعليم العالي تعلن عن منح لدراسة الماجستير والدكتوراه في التشيك

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 
الوكيل الإخباري-   تُعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم حكومة جمهورية التشيك منحًا دراسية للعام الجامعي 2026–2027، وذلك في برنامجي الماجستير والدكتوراه، في جامعات تشيكية وباختصاصات مختلفة.اضافة اعلان


مزايا المنحة:

تغطية كاملة للرسوم الدراسية ومخصص شهري وتوفير السكن.

لغة الدراسة:

اللغة الإنجليزية.

مدة الدراسة:

برنامج الماجستير: سنتان وبرنامج الدكتوراه: 3 إلى 4 سنوات.

آلية التقديم:

من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
http://registr.dzs.cz/registr.nsf

للمزيد من المعلومات والتفاصيل وشروط التقديم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم والشباب والرياضة التشيكية عبر الرابط التالي:

http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/government-scholarships-develoing-countries-2

ملاحظات هامة:

الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 30/09/2025.

بدء الدراسة: في العام الجامعي 2026–2027.

يجب على الطالب التأكد من اعتماد الجامعة التي يرغب بالدراسة فيها عبر الموقع التالي:
https://rce.mohe.gov.jo

يُشترط الالتزام بـتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
 
 
