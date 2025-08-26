التعليم العالي تعلن عن منح لدراسة الماجستير والدكتوراه في التشيك

مزايا المنحة:
تغطية كاملة للرسوم الدراسية ومخصص شهري وتوفير السكن.
لغة الدراسة:
اللغة الإنجليزية.
مدة الدراسة:
برنامج الماجستير: سنتان وبرنامج الدكتوراه: 3 إلى 4 سنوات.
آلية التقديم:
من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
http://registr.dzs.cz/registr.nsf
للمزيد من المعلومات والتفاصيل وشروط التقديم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم والشباب والرياضة التشيكية عبر الرابط التالي:
http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/government-scholarships-develoing-countries-2
ملاحظات هامة:
الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 30/09/2025.
بدء الدراسة: في العام الجامعي 2026–2027.
يجب على الطالب التأكد من اعتماد الجامعة التي يرغب بالدراسة فيها عبر الموقع التالي:
https://rce.mohe.gov.jo
يُشترط الالتزام بـتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
-
أخبار متعلقة
-
إقرار موازنة محافظة مادبا للعام المقبل
-
الملك يصل إلى مركز المؤتمرات في مدينة سمرقند والرئيس الأوزبكي في مقدمة مستقبليه
-
مستو: عودة الطيران منخفض التكاليف بعد منتصف أيلول
-
وزير الصحة يُجري زيارة مفاجئة
-
وزير الصحة يجري تنقلات بين مدراء صحة
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات
-
تعميم على رؤساء الجامعات الرسمية بعدم إعلان نتائج القبول في البرنامج الموازي إلا بعد إعلان نتائج القبول الموحد
-
خطة أمنية ومرورية تزامناً مع اعلان نتائج التوجيهي لطلبة الصف الحادي عشر