الثلاثاء 2025-08-26 02:05 م
 

هل طلبت إلهام شاهين تدريس مسيرتها الفنية؟

غ
إلهام شاهين
 
الثلاثاء، 26-08-2025 12:25 م

الوكيل الإخباري-   أكدت الفنانة إلهام شاهين أن الأخبار التي تم تداولها حول رغبتها في تدريس مسيرتها الفنية ضمن المناهج التعليمية هي شائعة غير صحيحة. وقالت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": "دي تفاهة وهيافة من الناس اللي بتكتب واللي بتصدق".

اضافة اعلان


وأوضحت أن من روّج لهذه الشائعة "شخص مستفز"، مشيرة إلى أنها لن تطالب مطلقًا بتدريس مسيرتها، وأن من يروج لهذه الأفكار هو "شخص مجنون"، مؤكدة على عقلانيتها وعدم تقديم مثل هذه التصريحات.

 

ارم نيوز

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بورصة عمان

اقتصاد محلي 7.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

درج صويلح

أخبار محلية أمانة عمّان تنفذ أعمال صيانة للأدراج العامة

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات

أخبار محلية وزير الاقتصاد الرقمي : الجواز الإلكتروني الجديد يسهل الحصول على التأشيرات

تصاعد الدخان والنيران من مبنى سكني تعرض لقصف إسرائيلي في مدينة غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 62.819 شهيدا

ىىلا

فن ومشاهير وفاة فنانة عربية قديرة

النائب وسام الربيحات

شؤون برلمانية مدعي عام عمّان يستدعي النائب وسام الربيحات

نقابة الألبسة والأحذية والأقمشة

أخبار محلية نقابة الألبسة والأحذية تثمن جهود إصدار نظام التجارة الإلكترونية

كلاب ضالة

خاص بالوكيل الكشف عن الحالة الصحية لعائلة ومعلمة تعرضوا للعقر من كلاب ضالة في إربد



 
 





الأكثر مشاهدة