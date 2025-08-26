هل طلبت إلهام شاهين تدريس مسيرتها الفنية؟

الوكيل الإخباري- أكدت الفنانة إلهام شاهين أن الأخبار التي تم تداولها حول رغبتها في تدريس مسيرتها الفنية ضمن المناهج التعليمية هي شائعة غير صحيحة. وقالت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": "دي تفاهة وهيافة من الناس اللي بتكتب واللي بتصدق".

وأوضحت أن من روّج لهذه الشائعة "شخص مستفز"، مشيرة إلى أنها لن تطالب مطلقًا بتدريس مسيرتها، وأن من يروج لهذه الأفكار هو "شخص مجنون"، مؤكدة على عقلانيتها وعدم تقديم مثل هذه التصريحات.