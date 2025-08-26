هل طلبت إلهام شاهين تدريس مسيرتها الفنية؟

وأوضحت أن من روّج لهذه الشائعة "شخص مستفز"، مشيرة إلى أنها لن تطالب مطلقًا بتدريس مسيرتها، وأن من يروج لهذه الأفكار هو "شخص مجنون"، مؤكدة على عقلانيتها وعدم تقديم مثل هذه التصريحات.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة فنانة عربية قديرة
-
أزمة قلبية تودي بحياة الإعلامي المصري عاطف كامل بعد قرار بحبسه
-
أصالة ستعود مُجددا إلى بيروت.. ما السبب؟
-
شيرين عبد الوهاب تعلن اعتزالها الفن
-
فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة "صحاك الشوق" (فيديو)
-
أول ظهور للفنانة أنغام بعد رحلة العلاج
-
صحفي مصري يكشف أسباب رغبة شيرين في الابتعاد عن الفن
-
انفصال هاندا أرتشيل عن المليونير هاكان صابانجي.. والسبب والدته!