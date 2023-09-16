الخلايلة وبري يبحثان سبل التعاون التشريعي بين برلماني الأردن ولبنان

الوكيل الإخباري

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- التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور أحمد الخلايلة، في بيروت أمس الجمعة، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات، خاصة البرلمانية منها.كما تم التطرق إلى الأوضاع العامة في لبنان، وآخر المستجدات بالمنطقة، بالإضافة إلى سبل التعاون التشريعي بين برلماني البلدين، والتنسيق بينهما في المنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية.وأكد الخلايلة، في تصريح صحفي بعد اللقاء، أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وخاصة على المستوى التشريعي".وأضاف أن البرلمانات الأردنية واللبنانية، كانت على مدى التاريخ يسود بينها التعاون المشترك، فلبنان الشقيق مواقفه السياسية تاريخيًا كانت دائمًا مؤيدة للأردن.وأعرب الخلايلة عن شكره للأشقاء اللبنانيين على تأييد مواقف الأردن تجاه قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية، حتى يتمكن الأشقاء الفلسطينيون من إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.كما أشار إلى الدعم اللبناني للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ، والتي حافظت على المقدسات من التهويد في ظل حكومة إسرائيلية متغطرسة ومتطرفة جدًا.وأعرب الخلايلة عن ثقته بأن لبنان، قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبًا، قادرًا على الخروج من الأزمات التي يمر بها حاليًا، مؤكدًا أن "لبنان دائمًا قوي على كل الصعد سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية. نسأل الله التوفيق للبنان الشقيق".ويضم الوفد النيابي: مساعد رئيس مجلس النواب ذياب المساعيد، والنواب ضرار الحراسيس إسماعيل المشاقبة، خلدون الشويات، أيمن المدانات، سليمان القلاب، عبد السلام الخضير، وفادي العدوان .وكان الوفد النيابي، برئاسة الخلايلة، قد شارك بأعمال المؤتمر العربي الإقليمي للسكان والتنمية: التحديات والآفاق عشر سنوات بعد اعلان القاهرة لعام 2013، المنعقد حاليا في بيروت.