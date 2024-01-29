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الدغمي أمام النواب: الصمت أبلغ من الكلام - فيديو

الإثنين، 29-01-2024 01:15 م

الدغمي أمام النواب: الصمت أبلغ من الكلام - فيديو

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب الأسبق خلال مناقشة الموازنة العامة لسنة 2024 إن الصمت أبلغ من الكلام في إشارة لما يجري من عدوان إسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف الدغمي: "لقد كان لدي كلمة مكتوبة حول الموازنة ولكن الظروف التي تمر بها الأمة وخاصة في غزة والضفة الغربية وفي فلسطين عموما تمنعني من الكلام".

وتابع: "هذا الدم الذي يسيل كل يوم وفي كل لحظة. هذا الدم الغالي دم الشهداء الصابرين الصامدين أثر بنا جميعا وبي شخصيا وقلت الصمت بهكذا موقف أبلغ من الكلام".

وألقى الدغمي في نهاية حديثه أبياتا شعرية للشاعر العراقي محمد الجواهري.

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