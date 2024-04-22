الذنيبات: إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب لتشجيع الشباب في الحياة السياسية

الوكيل الإخباري - استعرض رئيس اللجنة القانونية النيابية د. غازي الذنيبات مراحل تشريع القوانين في مجلس النواب.

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وأضاف خلال لقاء اللجنة اليوم الاثنين، أن مراحل عملية التشريع تبدأ إما بإحالة مشروع القانون من الحكومة إلى مجلس النواب، أو أن يقدم مجلس النواب اقتراحا بقانون ويحال للحكومة لوضعه في صيغة (مشروع قانون) ومن ثم إحالته للبرلمان.



وتابع: عند احالته للجنة المختصة تتم دراسة مشروع القانون بعناية ومن ثم يحال لقبة البرلمان لمناقشته من اعضاء المجلس.



وعرض الذنيبات المهام المنوطة بعمل اللجنة وهي دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخابات العامة والتشريعات المدنية والجزائية والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية وقوانين التنفيذ والجنسية والعفو العام .



وحول تشجيع الشباب والاحزاب حول المشاركة في الحياة السياسية والحزبية، أكد على أنه تم اقرار قانوني الانتخاب والأحزاب وتخصيص مقاعد للشباب والمرأة.



حضر الاجتماع النائبين: سليمان القلاب ، محمد الهلالات.