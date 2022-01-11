الرياطي: لدينا قصص طويلة مع الحكومة بملفات الدعم

الوكيل الإخباري - اعتبر النائب حسن الرياطي، إن التعرفة الكهربائية الجديدة ترتب اعباءً على الطبقة المتوسطة والفقيرة، قائلاً: "لدينا قصص طويلة مع الحكومات بملفات الدعم".

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وأشار الرياطي، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه لا يوجد ضمانات على استمرار هذا الدعم، مؤكداً أنه على الحكومة أن تدعم المواطن الذي يستخدم أنظمة الطاقة الشمسية.



وأضاف الرياطي، أن مجلس النواب طالب مراراً بمساعدة القطاع الصناعي والسياحي لتخفيف اعباء كلف الطاقة الا أن هذه المساعدة كانت من جيب المواطن وأقل من المطلوب.

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