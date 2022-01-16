الرياطي يعلق على تجميد عضويته لمدة عامين

الوكيل الإخباري - أكد النائب حسن الرياطي أن ما يتم تداوله حول تجميد عضويته في مجلس النواب لمدة عامين مجرد توقعات لا أكثر.

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وقال الرياطي لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لم يتبلغ رسميا بقرار اللجنة المصغرة التي شكلتها اللجنة القانونية النيابية للتحقيق في مشاجرة النواب.

وأضاف أنه لا جديد بشأن جهود الإصلاح بين النواب وأن محاولات حل القضية دون اللجوء إلى النظام الداخلي لم تفلح حتى الآن.

من جهتها أكد مصادر نيابية في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري"، إن المجلس قد يتخذ قرارا بتجميد عضوية الرياطي لمدة عام واحد.

وتداولت وسائل إعلام معلومات تفيد بتجميد عضوية الرياطي لمدة عامين ومنع نواب شاركوا في المشاجرة من الحضور لعدة جلسات.

ويناقش مجلس النواب، في جلسته المنوي عقدها الاثنين المقبل، قرار اللجنة القانونية النيابية 13/1/2022 المتعلق بالمشاجرة النيابية التي وقعت مؤخرا خلال مناقشة التعديلات الدستورية.



ووصلت شكاوى من النواب اندريه حواري وشادي فريج إلى اللجنة القانونية النيابية، فيما تقدم النائب حسن الرياطي بشكوى هو الآخر على النواب: اندريه حواري، أحمد السراحنة، شادي فريج، فادي العدوان، عبدالرحمن العوايشة، وائل رزوق.



وقررت اللجنة القانونية النيابية، الأسبوع الماضي، تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب غازي الذنيبات للتحقيق في مشاجرة النواب.



وقال الذنيبات لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة التي ضمت كل من النواب: رمزي العجارمة، عارف السعايدة، سليمان القلاب، فايز بصبوص، صالح الوخيان، ستبدأ بالاستماع للأطراف المشتكى عليهم.



وكان نشب خلاف بين عدد من النواب تحت قبة البرلمان خلال مناقشة التعديلات الدستورية، قبل أن يتطور لاحقا إلى عراك بالأيدي ليضطر رئيس المجلس على إثره إلى رفع الجلسة.



وقدم رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي اعتذاره من الشعب الأردني عن الأحداث الأخيرة.