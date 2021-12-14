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الثلاثاء، 14-12-2021 06:23 م

السياحة النيابية تبحث تحديات شركات التطبيقات الذكية لنقل الركاب

نواب


الوكيل الاخباري - بحثت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب ماجد الرواشدة، مشاكل وتحديات تواجه الشركات المرخصة لتقديم خدمة نقل الركاب، من خلال استخدام التطبيقات الذكية.

واكد الرواشدة، حسب بيان صحفي أصدرته "السياحة النيابية" اليوم، أن اللجنة تتابع مطالب أصحاب مركبات تطبيقات النقل الذكية، والتي تتمثل: بتجديد تصريح المركبات عن طريق هيئة النقل، وعدم الرجوع إلى الشركة الأم، وزيادة العمر التشغيلي من 5 أعوام إلى 7 أعوام، وعدم حظر السائقين إلا بقرار من هيئة النقل البري.

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