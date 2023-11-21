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الثلاثاء، 21-11-2023 03:06 م

الصفدي: الحفاظ على جبهة الأردن الداخلية يفوت الفرصة على الأصوات غير الواعية

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إنّ جلالة الملك عبدالله الثاني يتحدث بصوت الحق، ويُعبر عن وجدان وضمير الإنسانية، حيث لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، إلا بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال الصفدي، خلال جلسة حوارية نظمتها عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة، اليوم الثلاثاء، بعنوان "الوعي الوطني والوقوف خلف القيادة الهاشمية في مواجهة العدوان على غزة: "لقد قدم جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله وولي العهد، مضامين مهمة في جلاء الصورة الحقيقة أمام المجتمع الدولي، لما يتعرض له الفلسطينيين من جرائم حرب، مثلما هبّ الأردنيون في مسيرات شعبية مُستمرة، وكذلك قدمت مُختلف سلطات ومؤسسات الدولة، مواقف الواجب والضمير تجاه الفلسطينيين، لينتصر الأردن الرسمي والشعبي لفلسطين بقرار سحب سفيرنا من الكيان الغاصب المُحتل، ورفض عودة سفيرهم إلى أن تتوقف الحرب وجرائم إرهاب دولة الاحتلال، مثلما اتخذ مجلس النواب قرارا بمراجعة الاتفاقيات مع الكيان الغاصب، وأعلن عقبها وزير الخارجية بأن الأردن لن يوقع مع حكومة الاحتلال اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه".

وتابع: "واستمرارا للجهود المتقدمة في الدفاع عن الفلسطينيين ودعم أهلنا في غزة، وبتوجيهات من جلالة الملك كان سيف بني هاشم نبض قلب القائد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني يشرف من مدينة العريش المصرية، على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الثاني لجنوب قطاع غزة".

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وعبر الصفدي عن الفخر بنشامى سلاح الجو الملكي الأردني الذين قاموا وبناءً على توجيهات ملكية سامية بعمليات إنزال جوي، قدموا خلالها مُساعدات طبية ودوائية عاجلة للمُستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، الذي ما تزال كوادره تؤدي واجب الضمير، على الرغم من القصف والدمار الذي يشهده القطاع.

وأكد أهمية الحفاظ على الجبهة الداخلية، من أجل تفويت الفُرصة على الأصوات غير الواعية، التي تلجأ إلى ممارسات وتصرفات تستهدف حرف البوصلة، مؤكدا أن هذا ليس في مصلحة الأردن أو فلسطين، فبقاء الجبهة الأردنية متماسكة خلف مواقف جلالة الملك يُمثل الدرع الواقي والسند والظهير لفلسطين.


 




 

 


 

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