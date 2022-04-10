الصفدي: قطاع المقاولات يعتبر العصب الرئيس للاقتصاد الأردني

الوكيل الإخباري

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- أكد رئيس مجلس النواب بالانابة، النائب أحمد الصفدي، ان قطاع المقاولات يعتبر العصب الرئيس للاقتصاد الأردني، ومؤشر حقيقي لقياس النهوض بالاقتصاد الوطني.وأضاف لدى لقائه اليوم الأحد رئيس نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين أيمن الخضيري وأعضاء مجلس النقابة، بحضور رئيسي لجنتي الاقتصاد والاستثمار خير أبو صعيليك والسياحة والخدمات العامة ماجد الرواشدة، أن الوضع الاقتصادي يحتاج من الجميع بذل جهود كبيرة للنهوض من جديد بعد أن تأثر بشكل كبير نتيجة جائحة كورونا.ودعا الصفدي الى ضرورة تكريس النهج التشاركي بين القطاعين العام والخاص باعتباره الحل الأمثل للخروج بحلول مثالية للواقع الاقتصادي الذي نعيشه، لافتا الى ان قطاع المقاولات يعتبر العجلة المحركة لكثير من القطاعات الأخرى.بدوره، أكد أبو صعيليك أهمية دور قطاع المقاولات والإنشاءات كونه يعتبر مؤشراً لواقع الاقتصاد الأردني ومدى تحقيقه لمعايير التنمية، قائلا ان الأردن مقبل على تنفيذ مشاريع اقتصادية كبرى.ودعا نقابة المقاولين للاستعداد لتنفيذ تلك المشاريع، فيما طالب بتزويد لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بجميع الاقتراحات والملاحظات المعنية بالمشاكل والتحديات لتذليها للارتقاء بقطاع المقاولات.من جانبه، أشار الرواشدة الى اهمية التعاون بين مجلس النواب وقطاع المقاولات، مؤكدا اهمية القطاع في تحسين اوضاع المملكة، مشيرا الى ان قطاع المقاولات يشكل عجلة محركة لباقي القطاعات الاخرى (النقل والانشاء والتعدين والتصنيع وغيرها).الخضيري من ناحيته قال ان قطاع المقاولات قطاع يحرك المئات من القطاعات ويوظف الالاف من الأردنيين، مشيرا الى ان قطاع المقاولات يشكل ما نسبته 8-10% من الناتج المحلي الاجمالي.واستعرض التحديات والمعيقات التي تواجه عمل القطاع، داعيا الى تذليلها للنهوض بواقع القطاع.