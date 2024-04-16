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الثلاثاء، 16-04-2024 03:10 م

الصفدي وآل الشيخ: علاقات الأردن والسعودية قوية ومواقفنا راسخة في الدفاع عن فلسطين

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في دار مجلس النواب اليوم الثلاثاء، حيث جرت مباحثات رسمية أكدا خلالها على متانة العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله ورعاهما.اضافة اعلان


وأكد الصفدي وآل الشيخ أن علاقات البلدين قوية وتسير أيضا بتعاون وثيق عبر التنسيق المستمر بين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وأخيه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشددان على أهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية العربية والدولية خدمة لصالح الشعبين الشقيقين وقضايا أمتينا العربية والإسلامية، وذلك بحضور أعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب وأعضاء في مجلس الشورى السعودي والسفير السعودي في الأردن نايف بن بندر السديري.

وقال رئيس مجلس النواب إن الأردن يقدر عالياً المواقف السعودية الداعمة للأردن، مشيراً إلى الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد مطلع الشهر الجاري، والذي يعكس مدى متانة العلاقات، والتضامن والتعاون المشترك خدمة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الصفدي أن أمن واستقرار كلا البلدين الشقيقين كلٌ لا يتجزأ، وأن موقفهما موحد في دعم الأشقاء الفلسطينيين ووقف العدوان على غزة، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولتهم المستقلة.

من جهته أكد رئيس مجلس الشورى السعودي أن العلاقات بين البلدين في أعلى مستوياتها خدمة لصالح الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى التعاون المستمر مع مجلس النواب وتبادل الخبرات والمشورة بين لجان الأخوة في كلا المجلسين.

وقال آل الشيخ إن ما تشهده العلاقات الأردنية السعودية من تطور وتقدم فاعل في مختلف المجالات، يأتي بظل دعم متواصل من قيادتي البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية تنفيذ نتائج زيارات اللجان المختصة.

وحضر المباحثات عن جانب مجلس الشورى السعودي أعضاء المجلس: رئيس لجنة الصداقة الأردنية السعودية الدكتور إبراهيم بن محمد القناص، مبارك بن خلف الدوسري، الدكتور هشام بن كمال الفارس، الدكتورة عائشة بن علي عريشي، الدكتور أميرة بنت أحمد الجعفري، الدكتورة نجوى بنت عبد الكريم الغامدي.

وعن جانب مجلس النواب حضر المباحثات: النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، والنائب الثاني يحيى عبيدات، ومساعدا رئيس مجلس النواب فايزة عضيبات وميادة شريم، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية ذياب المساعيد.

 




 

 


 

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