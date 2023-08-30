الأربعاء 30-08-2023
الوكيل الاخباري

كان من أكثر المقربين للملك.. ماذا تعرف عن الفريق الراحل الشوابكة؟

الصحة: حملة تطعيم لكافة طلبة المدارس مطلع تشرين الاول المقبل

الخصاونة يوجِّه بالتَّفاوض مع صندوق النَّقد على برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي

ارتفاع وفيات حادث إربد إلى 6

مجلس النواب يوافق على تعديلات الأعيان ويقر البيانات الشخصية

شركس: إطلاق رؤية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية في الأردن

سماء الأردن على موعد مع القمر الأزرق غدا

فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا بالجامعة الأردنية - رابط

وفاة طفلة 4 أعوام سقطت من نافذة منزل ذويها في صويلح

السفارة الأردنية في واشنطن تحذر

الأربعاء، 30-08-2023 12:39 م

الصفدي يحاضر حول الحياة الحزبية والبرلمانية مع ضباط في سلاح الجو الملكي

WhatsApp Image 2023-08-30 at 12.41.38 PM


الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب احمد الصفدي إن جلالة الملك عبدالله الثاني أراد أن ندخل مئوية الدولة الثانية بمشروع وطني كان عنوانه التحديث والتطوير في المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.اضافة اعلان


حديث الصفدي جاء لدى لقائه بدار مجلس النواب اليوم الأربعاء وفداً عسكرياً من ضباط دورة إدارة موارد الدفاع والمعقودة لدى كلية سلاح الجو الملكي الجامعية التقنية لعلوم الطيران، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور احمد الخلايلة والنائب الثاني للرئيس الدكتور نصار الحيصة ومساعد الرئيس الدكتور وائل رزوق والنائب جعفر ربابعة، والنائب غازي ذنيبات. 

وقال الصفدي إن مشروع التحديث يهدف إلى إشراك الجميع بصناعة القرار، وعبر سواعد شبابنا التي تقدم نماذج نفخر بها، إلى جانب المرأة الأردنية التي حققت نجاحات ملحوظة، الأمر الذي يستوجب التمكين والدعم، وهي الغاية التي أرادها جلالة الملك، ونسير نحوها بثبات في مختلف مؤسسات الدولة.

ولفت الصفدي الى أن العام الماضي كان عام الإنجاز السياسي والحزبي، حيث شهد حالة سياسية غير مسبوقة في مسار التحديث السياسي والحزبي الحقيقي الذي انعكس على مجمل الحياة السياسية، حيث تم إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب وفق تعديلات جوهرية حقيقية، فقد تضمن قانون الانتخاب، تعديلات مهمة من بينها تخصيص 41-مقعداً للأحزاب.

بدوره تحدث النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور احمد الخلايلة عن فلسفة العمل النيابي الجديد بعد منظومة التحديث السياسي والاقتصادي الإداري، مؤكداً أهمية مخرجات التحديث السياسي في الوصول إلى حياة حزبية فاعلة وبرلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية.

واكد النواب الحيصة ورزوق والربابعة على ان الأردن يشهد اصلاحات سياسية مهمة من شأنها ان تحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية التي يتطلع إليها أبناء الأردن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A6224

مجلس النواب يوافق على تعديلات الأعيان ويقر البيانات الشخصية

507982

الصفدي ينعى العين الشوابكة والنواب يقرأون الفاتحة على روحه

0L5A0017

"النواب" يناقش المواد المعدلة في مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

54

"حزب الاتحاد الوطني الأردني يدشن مدرسته الحزببة الذكية"

M63A9908

مجلس النواب يتجه لإقرار البيانات الشخصية كما جاء من الأعيان

WhatsApp Image 2023-08-28 at 4.12.54 PM

الأسرة النيابية تدعو لتوفير السبل الكفيلة للنهوض بالمرأة الأردنية

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-08-15 at 12.20.35 PM

الصفدي: مجلس النواب يقدر إعلان أستراليا عدم قانونية المستوطنات

1691930902531

لجنة مشتركة في الأعيان تلتقي وفدا نيابيا عراقيا

WhatsApp Image 2023-08-13 at 1.04.54 PM

الصفدي يستقبل رئيس وأعضاء لجنة مكافحة المخدرات في البرلمان العراقي

WhatsApp Image 2023-08-05 at 3.53.14 PM

وفد نيابي أردني يختتم زيارته للعراق بلقاء بارزاني

WhatsApp Image 2023-08-01 at 10.18.34 PM

الوفد النيابي الأردني يلتقي قيادات التيارات والكتل السياسية في البرلمان العراقي

1690833620013

الخلايلة: الأردن داعم بقوة لاستقرار العراق