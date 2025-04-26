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الصفدي يختتم زيارته للعراق بلقاءات في برلمان إقليم كردستان

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جانب من اللقاءات
 
السبت، 26-04-2025 07:48 م

الوكيل الإخباري- زار رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم السبت، مجلس نواب إقليم كردستان العراق، والتقى عدداً من رؤساء الكتل النيابية التي يتكون منها المجلس، وذلك في ختام زيارة رسمية يجريها إلى العراق.

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وقال الصفدي إن الأردن دخل المئوية الثانية للدولة برؤية تحديث شاملة مكنت من مشاركة المرأة والشباب في مختلف المجالات وخاصة البرلمانية منها.


وأضاف أن الأردن يسير بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني التي انبثقت منها رؤية التحديث الشامل بمساراته الثلاثة التي ساهمت بتعزيز نهج المشاركة الفاعلة لتكون عنوانا لاستمرار التنمية والبناء في المجالات كافة.


وأكد الصفدي أهمية تبادل الخبرات بين البرلمانين الأردني والكردستاني، وأهمية التعاون لتطوير الأداء التشريعي والرقابي في كلا البرلمانين.


وعبر رؤساء الكتل النيابية في برلمان كردستان العراق، من جهتهم، عن رغبتهم بالتعاون البرلماني، مؤكدين أهمية هذه الخطوة في سبيل تطوير الأداء التشريعي والرقابي في كلا البرلمانين.


وأكدوا أن الأردن وإقليم كردستان ومختلف مكونات العراق تربطهم علاقات تاريخيّة راسخة، معتبرين أن تبادل الزيارات البرلمانية يهدف إلى تعزيز هذا التعاون ونقله إلى مرحلة التطبيق العملي الذي سينعكس إيجابا على البلدين.

 
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