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الإثنين، 19-06-2023 04:35 م

الصفدي يكرم نادي أجياد الغد لذوي الإعاقة

أحمد الصفدي (فيسبوك)


الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الإثنين، رئيس وأعضاء نادي أجياد الغد لذوي الإعاقة من محافظة المفرق، بحضور النائب اسماعيل المشاقبة.

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وهنأ الصفدي، رئيس نادي أجياد الغد محمد الخزاعلة والوفد المرافق، بفوزهم بالمركز الأول ببطولة غرب آسيا لكرة السلة بالكراسي المتحركة، مؤكداً دعم المجلس لهم لمواصلة هذه الإنجازات التي تظهر مثابرة وإصرار هذه الفئة من المجتمع في التقدم والعطاء.


وأكد الصفدي أن ذوي الإعاقة في الأردن، حققوا إنجازات محلية ودولية مشرفة، مشدداً على ضرورة تقديم مختلف أوجه الدعم لهم.


من جهته، ثمن رئيس نادي أجياد الغد محمد الخزاعلة، الدعم الذي يقدمه مجلس النواب لذوي الإعاقة وتبني مطالبهم، مشيراً إلى أن النادي سيستمر في جهوده وخطواته لتحقيق الإنجازات.

 




 

 


 

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