رئيس لجنة "مالية الأعيان" يزور البريد الأردني

الوكيل الإخباري- اطلع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان العين الدكتور رجائي المعشر، خلال زيارته شركة البريد الأردني اليوم الأحد، ولقائه رئيس مجلس إدارة الشركة سامي الداوود ومديرها العام هنادي الطيب، على أهم المشاريع والإنجازات والخطط المستقبلية والخدمات اللوجستية والمالية والرقمية التي يقدمها البريد الأردني.

واستعرض الداوود أهم إنجازات ومشاريع البريد الأردني في مجالات الخدمات المالية الإلكترونية والبريدية، ومشروع مركز التجارة الإلكترونية والنقل السريع ومركز التبادل الدولي والنوافذ البريدية في المؤسسات الحكومية والجامعات، إضافة إلى مشروع الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك، التي تقدم العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات البريدية بمختلف أشكالها.



وأكد أن الشركة تعد من المؤسسات الوطنية الرائدة، حيث استطاعت خلال فترة وجيزة أن تلعب دورا محوريا كرافعة اقتصادية، تنموية شاملة ومتكاملة، وتقدم خدمات عصرية مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، تنفيذا لمضامين رؤية التحديث الاقتصادي وتلبي تطلعات واحتياجات المواطنين.



بدوره، أشاد المعشر بالتطور الكبير والإنجازات النوعية المختلفة التي شهدها البريد الأردني خلال الفترة الأخيرة وإسهاماته الواضحة في تطوير الخدمات وتنويعها، بما يواكب التحول الرقمي.