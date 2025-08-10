رئيس لجنة "مالية الأعيان" يزور البريد الأردني

واستعرض الداوود أهم إنجازات ومشاريع البريد الأردني في مجالات الخدمات المالية الإلكترونية والبريدية، ومشروع مركز التجارة الإلكترونية والنقل السريع ومركز التبادل الدولي والنوافذ البريدية في المؤسسات الحكومية والجامعات، إضافة إلى مشروع الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك، التي تقدم العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات البريدية بمختلف أشكالها.
وأكد أن الشركة تعد من المؤسسات الوطنية الرائدة، حيث استطاعت خلال فترة وجيزة أن تلعب دورا محوريا كرافعة اقتصادية، تنموية شاملة ومتكاملة، وتقدم خدمات عصرية مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، تنفيذا لمضامين رؤية التحديث الاقتصادي وتلبي تطلعات واحتياجات المواطنين.
بدوره، أشاد المعشر بالتطور الكبير والإنجازات النوعية المختلفة التي شهدها البريد الأردني خلال الفترة الأخيرة وإسهاماته الواضحة في تطوير الخدمات وتنويعها، بما يواكب التحول الرقمي.
واطلع المعشر على هامش الزيارة على متحف الطوابع البريدية بما يضم من طوابع ومقتنيات تاريخية تسلط الضوء على أهم الأحداث والمراحل والمناسبات الوطنية والثقافية والمعالم التاريخية والتي توثق تاريخ وحضارة وثقافة الدولة الأردنية وإنجازاتها منذ عهد التأسيس ولغاية الآن.
