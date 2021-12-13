الطاقة النيابية تبحث تحديات تواجه ملفات الطاقة

الوكيل الإخباري

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- قال رئيس اللجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المهندس فراس العجارمة، ان اللجنة ستعقد اجتماعا الاسبوع المقبل مع وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس صالح الخرابشة لبحث الملفات المتعلقة بالطاقة والوقوف على التحديات التي تواجهها.واضاف خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الاثنين، بحثت آلية عملها في المرحلة المقبلة، انه سيتم ايضا بحث الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بملف الطاقة الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.وحضر الاجتماع النواب : زيد العتوم وعمر النبر وطلال النسور ومحمد الفايز وعبدالله ابو زيد.