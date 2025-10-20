ائتلاف برلماني وطني موحّد بين كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والحزب الوطني الإسلامي

01:11 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750594 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- انطلاقًا من الإيمان الراسخ بدور الأحزاب السياسية في ترسيخ الحياة الديمقراطية وتعزيز العمل البرلماني المؤسسي، وإدراكًا للمسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب وحدة الجهود والرؤى، تعلن كتلة اتحاد الاحزاب الوسطية والحزب الوطني الاسلامي عن تشكيل "الائتلاف النيابي" تحت قبة مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى توحيد المواقف في القضايا الوطنية الكبرى. اضافة اعلان





ويأتي هذا الائتلاف انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية وتجسيدًا لروح العمل الجماعي، وسعيًا إلى تعزيز التنسيق البرلماني بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويدعم مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويُرسّخ الحضور الحزبي الفاعل في الحياة التشريعية والرقابية، مواكبًا لمسار التحديث الشامل في الدولة الأردنية.





ويأتي هذا الائتلاف ثمرةً لتفاهمٍ وتنسيقٍ بين كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والحزب الوطني الإسلامي، بهدف تشكيل ائتلاف نيابي واحد لتعزيز العمل البرلماني المؤسسي المشترك.





ويهدف هذا الائتلاف إلى:



1. تنسيق المواقف البرلمانية وتوحيدها في القضايا الوطنية الكبرى .





2. تعزيز الدور الحزبي في الحياة البرلمانية داخل اللجان والجلسات العامة، ودعم البرامج والسياسات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.





3. العمل المشترك والقرار الجمعي.





.4 المساهمة في ترسيخ قيم الحوار الوطني والتعددية الفكرية، ونبذ الإقصاء والتطرف بجميع أشكاله.





5. تفعيل الدور الرقابي للنواب عبر مواقف موحّدة ومبنية على برامج وطنية مدروسة.





6. دعم مسيرة الإصلاح الإداري والاقتصادي والتشريعي بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع.





7. المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات العامة للدولة ومراجعة التشريعات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين.





8. تعزيز التواصل مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني لترسيخ الشفافية والمساءلة وتعميق الثقة بالمؤسسات المنتخبة.







1. يلتزم الائتلاف بالنظام الداخلي له وبالثوابت الوطنية واحترام الدستور .





2. يحتفظ كل حزب باستقلاليته التنظيمية والفكرية خارج الإطار البرلماني، على أن تكون القرارات والمواقف داخل مجلس النواب ناتجة عن التنسيق الجماعي ضمن هيكل الائتلاف.





3. يأتي هذا الائتلاف ثمرةً لتفاهمٍ وتنسيقٍ بين كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والحزب الوطني الإسلامي، بحيث يشكّلان معًا هيكلًا برلمانيًا واحدًا يتخذ قراراته الموحدة وفق آلية تنظيمية واضحة ومكتب دائم له.





4. يُنتخب الائتلاف من بين أعضائه مكتب دائم يتولى إدارة شؤون الائتلاف وتمثيله رسميًا، ويُعد المرجعية في تنسيق المواقف وصياغة البيانات والمقترحات المشتركة.



5. تُعقد اجتماعات دورية بين أعضاء الائتلاف لمناقشة مشاريع القوانين والرقابة على الأداء الحكومي، وتُتخذ القرارات بالأغلبية داخل المكتب الدائم وتُعد ملزمة لجميع أعضاء الائتلاف.





6. يلتزم أعضاء الائتلاف المنتمون للأحزاب الموقعة باحترام قرارات المكتب الدائم في التصويت والتوجيهات العامة داخل المجلس، بما لا يتعارض مع مبادئ أحزابهم.





7. يستمر العمل بهذا الائتلاف طوال مدة الدورة البرلمانية، ويجوز تجديده أو تعديله أو إنهاؤه باتفاق جميع الأطراف الموقعة.





8. يجوز انضمام أحزاب أخرى إلى هذا الائتلاف بعد دراسة طلبها من المكتب الدائم وصدور موافقة الأطراف كافة.





كما يدعو الائتلاف جميع القوى الحزبية والنيابية إلى تغليب لغة الحوار والتعاون، وتعزيز الشراكة وثقة المواطنين بالمؤسسات المنتخبة، والعمل معًا على تغليب المصلحة الوطنية من أجل مستقبل أردنٍ قويٍّ مزدهر، تسوده العدالة وتكافؤ الفرص.