العين العرموطي تشارك في مؤتمر الاستثمار بالقاهرة

الوكيل الإخباري- شاركت رئيس لجنة المرأة في مجلس الأعيان، العين خولة العرموطي، مندوبة عن رئيس المجلس فيصل الفايز، في الدورة الـ28 لمؤتمر الاستثمار، المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة من 19 إلى 22 من الشهر الحالي.

وألقت العين العرموطي كلمة قالت فيها، إن الأمة العربية تواجه اليوم تحديات سياسية واقتصادية وأمنية تتطلب توحيد الجهود لمواجهتها، والسعي الجاد لتعزيز التضامن العربي وتجاوز جميع الخلافات، من أجل تحقيق التنمية المستدامة بين الدول العربية.



واعتبرت أن المؤتمر "يشكل فرصة حقيقية للدفع باتجاه التعاون الاقتصادي العربي وتسخير الإمكانيات التي تتمتع بها دولنا لصالح مجتمعاتنا وأوطاننا".



وأكدت أهمية تعزيز وتفعيل التعاون على مختلف المستويات الثنائية والإقليمية، وبالتشاركية مع الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى قواسم مشتركة تمكن الدول العربية من مواجهة التحديات وإيجاد حلول للقضايا المتعلقة بالتنمية واستغلال ثرواتها.



وأضافت أن مواجهة التحديات المشتركة يتطلب تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تحقيق مستوى أسرع للنمو الاقتصادي والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، كما يتطلب مواجهة هذا الواقع بناء شراكة اقتصادية عربية في مختلف المجالات، والعمل على إزالة أية معيقات تعترض إقامتها.



وبينت العين العرموطي أن الخطوة الأولى في مواجهة التحديات الاقتصادية تتمثل بضرورة إقامة اتحاد اقتصادي وجمركي عربي، لمواجهة تحديات التنمية المستدامة وتحقيق النهوض الاقتصادي.



وذكرت أن الدول العربية تملك ميزات نسبية عديدة تمكنها من إحداث التنمية المنشودة وتجاوز تحدياتها الاقتصادية، ويشكل القطاع السياحي أحد أبرز هذه الميزات النسبية إذا ما أحسن استغلاله.



ودعت إلى إعادة النشاط للسياحة العربية من خلال توحيد جهود جميع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون العربي في مجال السياحة المستدامة للدفع باتجاه تعافي هذا القطاع وإعادة تنافسيته، ومن أجل تطوير المنتج السياحي العربي وترويجه إقليميا ودوليا.



وأكدت أن القطاع السياحي في الأردن يشكل رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني ومحركا رئيسيا له، ومساهما كبيرا في تشغيل الأيدي العاملة، إضافة إلى أنه مساهم حقيقي في عملية النمو والتنمية المستدامة، ويسعى الأردن جاهدا لإعادة النشاط لهذا القطاع الحيوي وجعل المملكة مقصدا سياحيا.



وبينت أن الأردن يتمتع بالعديد من الأماكن السياحية الأثرية والتاريخية والدينية والعلاجية، مثل المغطس وجبل نيبو ومادبا وكنائسها الشهيرة، إضافة إلى الأماكن السياحية العلاجية العديدة، والبترا، والبحر الميت.



وبخصوص دور المرأة في التنمية على المستوى العربي، قالت العرموطي إن مشاركة المرأة في الحياة العامة، خاصة السياسية والاقتصادية، ما زالت متواضعة وما زال موضوعا يستحوذ على اهتمام الحكومات.



وأكدت أن توفير الوصول إلى التكنولوجيا والتدريب الرقمي يفتح أمام المرأة آفاقا جديدة للعمل والريادة، مبينة أن تحقيق هذا الأمر يتطلب جهودا مشتركة، واستثمارا في البنية التحتية الرقمية، وتعليما مستمرا للمهارات التقنية، وسياسات داعمة تضمن المساواة في الفرص.



وقالت إن المرأة في الأردن حققت إنجازات كبيرة بفضل تميزها واجتهادها، واستطاعت أن تتقدم الصفوف الأمامية بمختلف المواقع التي عملت بها، وأثبتت قدرتها على العطاء وتولي أرفع المناصب القيادية.



وأضافت: "بفضل رعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، وتوجيهات جلالته المستمرة بضرورة تمكين المرأة في المجتمع وإزالة مختلف المعيقات التي تحد من طموحاتها، فقد كانت هناك مراجعات مستمرة للتشريعات والأنظمة التي تصون حقوقها وكرامتها، وتمكنها من أن تكون شريكة للرجل في المواقع المدنية والعسكرية".