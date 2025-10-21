الفايز يترأس جانبا من جلسة المناقشة العامة لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف

الوكيل الإخباري- ترأس رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، جانبا من جلسة المناقشة العامة للمؤتمر البرلماني الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، بعنوان "التمسك بالمعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني وقت الأزمات".

وجرى خلال الجلسة الاستماع إلى مواقف عدد من رؤساء البرلمانات ومجالس الشورى والشيوخ، حول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل الإنساني والبرلماني الدولي، إضافة إلى مواقف دولهم وبرلماناتهم حول النزاعات والصراعات التي يشهدها العالم، وما هو الدور المطلوب لوقف هذه الصراعات وإيجاد الحلول السلمية لها، انطلاقا من قرارات الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني.



من جانب آخر، وعلى هامش مشاركة رئيس مجلس الأعيان في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، التقى عددًا من رؤساء وممثلي المجالس البرلمانية والاستشارية والشيوخ في الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في المؤتمر، وبحث معهم كل على حدة، أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاستثمارية والبرلمانية، وأهمية البناء على هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة.



والتقى الفايز بكل من رئيس مجلس المستشارين المغربي محمد ولد الرشيد، ورئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، ورئيس مجلس النواب البحريني احمد بن سلمان المسلم، ورئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال المعولي، ورئيس مجلس الأمة الجزائري عزوز ناصري، إضافة الى الوفد البرلماني الممثل لمجلسي العموم واللوردات البريطانيين والمشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.



وتناولت لقاءات الفايز إضافة الى العلاقات الثنائية، الأوضاع الراهنة في المنطقة خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وخلال اللقاءات جرى التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة بجميع مراحله، باعتباره يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وينهي الصراعات فيها.



كما تناولت اللقاءات أهمية الحفاظ على التهدئة في الضفة الغربية والقدس، ورفض أية إجراءات أحادية من قبل إسرائيل، فمن شأن الإجراءات الأحادية أن تؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة يهدد الاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.



وأكدت اللقاءات ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، وضمان وصول المساعدات بكميات كافية للحد من التبعات الكارثية للعدوان الإسرائيلي على القطاع، وعدم السماح لإسرائيل بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية.



وعرض رئيس مجلس الاعيان، للمساعي الكبيرة والمتواصلة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، وجهود جلالته الرامية لتكثيف الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة ، وإيجاد الأفق السياسي الذي ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ويمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.



وفي إطار مساعي إحلال السلام في المنطقة، تم التأكيد على وحدة سوريا وسيادتها على أراضيها، إضافة إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وانسحاب جيش الاحتلال من كافة الأراضي السورية التي دخلها.