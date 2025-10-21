عطية : زيارة عضو "الكنيست الإسرائيلي" للزرقاء استفزاز لمشاعر الأردنيين

وأكد عطية أن هذه الزيارة مرفوضة شكلاً ومضموناً، وتمثل استفزازاً سافراً لمشاعر الأردنيين كافة، وإهانة لموقفهم الثابت ضد الاحتلال وسياساته العدوانية.
وقال عطية في تصريحٍ صحفي إن محافظة الزرقاء ولواء الظليل يرفضان استقبال أي ممثل للاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن أبناء اللواء عبّروا بمواقفهم الوطنية عن وعيٍ وولاءٍ صادقٍ للأردن وقيادته الهاشمية.
وثمّن عطية الاستنكار الشعبي الواسع الذي صدر رفضاً لهذه الزيارة، معتبراً أنه يعكس النبض الحقيقي للأردنيين الرافضين لكل أشكال التطبيع أو التودد للاحتلال.
وشدد عطية على أن أي استقبال أو نشاط لشخصيات إسرائيلية على الأراضي الأردنية مرفوض تماماً، ويعدّ تجاوزاً للثوابت الوطنية التي تأسس عليها الموقف الأردني، في ظل استمرار الاحتلال بانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
