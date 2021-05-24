الطاقة النيابية تناقش اليوم أسباب انقطاع الكهرباء الشامل

الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابيةمختصة في مجلس النواب، الاثنين؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.

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ومن جهتها تجتمع لجنة الطاقة والثروة المعدنية، للوقوف على أسباب انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء الأردن.



وكان الأردن قد شهد انقطاعا كهربائيا شاملا الجمعة، نتيجة خلل على شبكة الربط المصري، وجرى العمل على إعادة التيار الكهربائي لبقية المناطق، بحسب ما ذكر بيان للشركة - حينها - .



وقال رئيس لجنة الطاقة النيابية زيد العتوم، الجمعة، إنه سيتم إجراء تحقيق بشأن انقطاع التيار الكهربائي الذي حصل في أنحاء الأردن.

وعقد رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة اجتماعاً طارئاً في وزارة الداخليّة؛ للوقوف على تداعيات انقطاع التيّار الكهربائي عن غالبيّة مناطق المملكة الجمعة.