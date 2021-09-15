العتوم: ضرورة معالجة ديون شركة الكهرباء

الوكيل الإخباري- أشار رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب زيد العتوم إلى وجود ضعف ثقة ما بين الحكومة والمواطن فيما يتعلق بالملف الكهربائي، مشيرا إلى ضرورة معالجة ديون شركة الكهرباء ضمن الاستراتيجية.

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وقال العتوم، إن الدور الرقابي لمجلس النواب يحتم على اعضاء المجلس توجيه انتقادات.



وأضاف العتوم، في حديث له خلال مؤتمر المياه والطاقة، الأربعاء أن استراتيجية الطاقة تستمر لغاية عام ٢٠٣٠ فقط غير أن الدول المتقدمة تستمر لعام ٢٠٥٠.