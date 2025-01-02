 
الخميس 2025-01-02 04:21 م
 

" العمل النيابية" تهنئ العاملين ببدء تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية النائب معتز أبو رمان
رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية النائب معتز أبو رمان
الخميس، 02-01-2025 03:36 م
الوكيل الإخباري-   قدمت لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية باسم رئيسها النائب معتز أبو رمان التهنئة للعمال والموظفين في كافة مواقعهم ببدء سريان قرار رفع رفع الحد الأدنى للأجور الى ٢٩٠ دينار والذي ابتدأ سريان  تطبيقه اعتبارا من اليوم ١/١/٢٠٢٥   و كما هنأتهم بمناسبة العام الميلادي الجديد متمنيا لهم ولأسرهم التوفيق .اضافة اعلان


وطالب أبو رمان وزارة  العمل بالتأكد من التزام المؤسسات و الشركات والمصانع بتنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور الجديد ومتابعة  كافة المنشآت من خلال الجولات التفتيشية  مؤكدا في ذات الوقت على أي مخالفة عمالية بهذا الخصوص التي تقدم من العاملين ايصالها الى لجنة " العمل النيابية" لمتابعتها وممارسة الدور الرقابي المناط بها . 

وتابع أبو رمان أن "العمل النيابية"  تسعى دائما من خلال دورها التشريعي الجلوس والحوار مع الحكومة وكافة الجهات المعنية  الى تحقيق رفع مستوى معيشة الشريحة الكبيرة من العمال و الموظفين في جميع القطاعات بهدف تقديم حياة كريمة لهم. 

ونوه الى ضرورة التزام "العطاءات الحالية والمستمرة مع الجهات الحكومية  " بتعديل العقود والأجور السارية لموظفيها في شركات الخدمات المساندة بدأ من العام ٢٠٢٥ ..

كذلك فيما يتعلق بعقود العمل المستمرة على الحد الأدنى للأجور السابق قبل تاريخ نفاذ القرار فقد أوضح  أبو رمان ان  قرار رفع الحد الأدنى للأجور الجديد يعتبر نافذا فورا عليها دون الحاجه لتعديل العقود وذلك بموجب قانون العمل و ان أصحاب المنشآت ملزمين بتطبيقه و تعديل بيانات العاملين في سجلات الضمان  الاجتماعي ليصبح الراتب ٢٩٠ دينار عوضا عن ٢٦٠ دينار .
 
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