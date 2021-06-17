الخميس 17-06-2021
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الخميس، 17-06-2021 06:47 م

العودات: مسارات الاصلاح بالمئوية الثانية تؤكد حيوية الدولة وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات

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 الوكيل الاخباري  - قال رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، إن المجلس حريص على دعم الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات، معرباً عن فخره واعتزازه بالشباب الأردني لما حققه من نجاحات وتقدم في مسيرتنا الوطنية.اضافة اعلان


وأكد لدى رعايته بدار مجلس النواب اليوم الخميس ورشة عمل عقدتها كتلة العزم النيابية حول "طموح الشباب الأردني نحو المستقبل"برئاسة النائب محمد المحارمة، ان الشباب شركاء للمجلس في جميع ما يقوم به من أعمال وتشريعات ونعول على وعيهم ونسعى أن يكون لهم رأي في مجمل القضايا ذات الشأن العام لا سيما أننا مقبلون على محطات وطنية هامة.

 




 

 


 

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