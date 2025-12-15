الهميسات: النشامى يسطرون اسم الأردن بأحرف من ذهب

11:58 م

الوكيل الإخباري- وجّه رئيس كتلة مبادرة النيابية، أحمد الهميسات، تحية إجلال وإكبار لنشامى المنتخب الوطني لكرة القدم، تقديرًا للأداء الرجولي والروح القتالية العالية والإصرار الذي تحلّى به اللاعبون، مؤكدًا أن هذا الانتصار يعكس التطور اللافت الذي يشهده المنتخب الوطني برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، وبدعم ومتابعة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد. اضافة اعلان





وأشار الهميسات إلى أن هذا الانتصار الباهر والإنجاز المشرف أدخلا الفرح والسرور إلى قلوب الأردنيين والأردنيات كافة، مجسدين صورة الوطن الحاضر دومًا في ميادين التحدي والعطاء.



وقال الهميسات، "لقد كان شعار نجوم منتخبنا الوطني أن الإنجاز يتحقق بالعمل لا بالأمل، وأن رفع راية الوطن عاليًا خفّاقة هو أسمى ما يقدّمه اللاعبون لوطنهم. وقد جسّد اللاعبون روح الإصرار والعزيمة، وأثبتوا أن الأردن كان وسيبقى حاضرًا في كل ميادين الشرف".

