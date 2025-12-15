الثلاثاء 2025-12-16 12:34 ص

الهميسات: النشامى يسطرون اسم الأردن بأحرف من ذهب

ل
أرشيفية
الإثنين، 15-12-2025 11:58 م
الوكيل الإخباري- وجّه رئيس كتلة مبادرة النيابية، أحمد الهميسات، تحية إجلال وإكبار لنشامى المنتخب الوطني لكرة القدم، تقديرًا للأداء الرجولي والروح القتالية العالية والإصرار الذي تحلّى به اللاعبون، مؤكدًا أن هذا الانتصار يعكس التطور اللافت الذي يشهده المنتخب الوطني برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، وبدعم ومتابعة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.اضافة اعلان


وأشار الهميسات إلى أن هذا الانتصار الباهر والإنجاز المشرف أدخلا الفرح والسرور إلى قلوب الأردنيين والأردنيات كافة، مجسدين صورة الوطن الحاضر دومًا في ميادين التحدي والعطاء.

وقال الهميسات، "لقد كان شعار نجوم منتخبنا الوطني أن الإنجاز يتحقق بالعمل لا بالأمل، وأن رفع راية الوطن عاليًا خفّاقة هو أسمى ما يقدّمه اللاعبون لوطنهم. وقد جسّد اللاعبون روح الإصرار والعزيمة، وأثبتوا أن الأردن كان وسيبقى حاضرًا في كل ميادين الشرف".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

طب وصحة تأثير الغذاء على جودة النوم

"الرياضة النيابية": النشامى إلى النهائي وفوز مستحق يبعث على الفخر

شؤون برلمانية "الرياضة النيابية": النشامى إلى النهائي وفوز مستحق يبعث على الفخر

ب

أسواق ومال تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية

أول تعليق من الفيفا بعد وصول الأردن إلى نهائي كأس العرب

أخبار محلية أول تعليق من الفيفا بعد وصول الأردن إلى نهائي كأس العرب

ل

شؤون برلمانية الهميسات: النشامى يسطرون اسم الأردن بأحرف من ذهب

ل

أخبار محلية رئيس الوزراء: أداء مميز قاد النشامى إلى نهائي كأس العرب

تعرف على موعد مباراة تحديد المركز الثالث بين السعودية والإمارات

ترند تعرف على موعد مباراة تحديد المركز الثالث بين السعودية والإمارات

أول تعليق من الحكومة بعد تأهل النشامى إلى نهائي كأس العرب

أخبار محلية أول تعليق من الحكومة بعد تأهل النشامى إلى نهائي كأس العرب



 






الأكثر مشاهدة