الهميسات: النشامى يسطرون اسم الأردن بأحرف من ذهب

وأشار الهميسات إلى أن هذا الانتصار الباهر والإنجاز المشرف أدخلا الفرح والسرور إلى قلوب الأردنيين والأردنيات كافة، مجسدين صورة الوطن الحاضر دومًا في ميادين التحدي والعطاء.
وقال الهميسات، "لقد كان شعار نجوم منتخبنا الوطني أن الإنجاز يتحقق بالعمل لا بالأمل، وأن رفع راية الوطن عاليًا خفّاقة هو أسمى ما يقدّمه اللاعبون لوطنهم. وقد جسّد اللاعبون روح الإصرار والعزيمة، وأثبتوا أن الأردن كان وسيبقى حاضرًا في كل ميادين الشرف".
