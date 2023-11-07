العين المجالي: إنزال الأردن للمساعدات في غزة من أصعب العمليات العسكرية

الوكيل الإخباري

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- رأى عضو مجلس الأعيان حسين المجالي، الثلاثاء، أن إنزال الأردن للمساعدات عبر مظلات في قطاع غزة "من أصعب العمليات العسكرية"، مشيرا إلى حاجتها إلى "تقنية عالية جدا".ووصف المجالي خلال حديثه في برنامج صوت المملكة، العملية بـ"الحرفية، ومن أصعب العمليات..."، لافتا النظر إلى وجود "تنسيق" قبل عملية الإنزال. وقال إن "القوافل التي تدخل برا عبر معبر رفح هي تدخل أيضا بتنسيق بين الأطراف".وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، "تابع العملية من الألف إلى الياء من الإقلاع حتى الهبوط لأن هؤلاء أبناؤه من هم على الطائرة قدموا أرواحهم ووضعوها على أكفهم من أجل فلسطين".وبحسب المجالي فإن "الأردن سباق" في تقديم المساعدات، موضحا: "هنا تأتي قوة الأردن واحترامه وموقع جلالة الملك، ومع كل الحظر الموجود استطعنا أن نكسر الحظر بالتنسيق".