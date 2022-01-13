الفايز: الأردن يتعرض لحملة شرسة تستهدف أمنه الوطني

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الخميس، إن الأردن يتعرض لحملة شرسة تستهدف العبث بنسيجه الاجتماعي وأمنه الوطني.

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وأضاف، خلال مناقشة المجلس مشروع تعديل الدستور لعام 2021، أن "التعديلات الدستورية، من شأنها أن تعزز دور واستقلالية الأحزاب، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وتوسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار، والعمل على تمكين الشباب والمرأة، إضافة إلى ترسيخ مبادئ سيادة القانون".



وأشار الفايز إلى أن التعديلات الدستورية تأتي استكمالا لعملية التحديث والتطوير، التي بدأت عام 2011، وتم بموجبها إنشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب، كما تعمل التعديلات أيضا، على حماية مؤسسات الدولة، باعتبارها تشكل ضمانة أكيدة لبقاء الأردن قويا، وبعيدا عن التجاذبات السياسية والاجتماعية، حال الوصول للحكومات الحزبية.