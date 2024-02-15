الفايز: عدوان الاحتلال على غزة سقطت فيه القيم الإنسانية والأخلاقية ومبادئ حقوق الإنسان

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن العالم يواجه تحديات اقتصادية وصراعات سياسية، أدت إلى قتل وتشريد ونزوح مئات الآلاف، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وانتشار تجارة السلاح والمخدرات على حساب قضايا التنمية.

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جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها، اليوم الخميس، في المؤتمر البرلماني للتعاون بين دول "جنوب – جنوب" الذي يناقش دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية في أفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية، بتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة، والذي بدأت أعماله اليوم الخميس، في العاصمة المغربية الرباط.



ويرعى المؤتمر جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب، بدعوة من مجلس المستشارين في المملكة المغربية، ومنتدى الحوار البرلماني للتعاون جنوب – جنوب، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، وبحضور السفيرة الأردنية لدى المغرب جمانة غنيمات.



وبين الفايز، أن الأزمات الأخيرة منذ جائحة كورونا، دفعت حوالي 169 مليون شخص في العالم إلى خط الفقر، كما أنه ووفق البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة، كان هناك أكثر من 736 مليون شخص في عام 2015 يعيشون تحت خط الفقر الدولي، و10 بالمئة من سكان العالم ما قبل جائحة كورونا يعيشون في فقر مدقع، ويكافحون من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية، مثل التعليم والصحة ومياه الشرب.



وأضاف الفايز، إن هذه الأرقام المخيفة لنسب الفقر والجوع، لم تدفع المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، لتحمل المسؤولية والسعي الجاد لوقف مختلف الصراعات والنزاعات، بل على العكس فإنه في ظل هذا الفشل ازدادت الصراعات، وازداد معها بيع أسلحة التدمير والقتل، حيث يشير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إلى أن نسبة مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة عالمية بلغت 596 مليار دولار بنهاية عام 2022، مشيرًا إلى أنه لو استخدمت المبالغ التي تنفق على هذه التجارة السوداء في قضايا التنمية ومواجهة الاحتباس الحراري والتغير المناخي، لكان عالم اليوم مختلف، وخاليا من الجوع والصراعات.



وأكد الفايز أن العديد من دول العالم، تناست عن قصد وسابق إصرار الحقيقة الساطعة التي تؤكد، أنه عندما يحل السلام والأمن، وتنعم الشعوب بالحرية والاستقلال عند ذلك فقط نستطيع التغلب على الصراعات والتحديات، وتترسخ حينها قيم العدالة الاجتماعية والحريات العامة، ومبادئ سيادة القانون، ويتمكن عالمنا من تجاوز مشكلات التغير المناخي والتنمية المستدامة .



وأضاف: "عندما يحل السلام، تتعزز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وتتقلص فجوات الفقر والبطالة، وفجوة المعرفة والتكنولوجيا بين الدول والشعوب، الأمر الذي يمكننا من بناء مجتمع إنساني خال من الدمار والعنف والفقر والجوع".



وأشار الفايز إلى أن آخر الصراعات والأزمات التي يعيشها عالمنا اليوم، هي حرب الإبادة الجماعية والعدوان الغاشم الذي تشنه دولة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، هذا العدوان الذي تسبب باستشهاد الآلاف من الأطفال والنساء، وسقطت فيه القيم الإنسانية والأخلاقية ومبادئ حقوق الإنسان، والحريات العامة، بعد أن أصبح عالمنا يكيل بمكيالين ، وترك دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة خارجة على القانون، تضرب بعرض الحائط القرارات والمواثيق الدولية كافة، والقانون الدولي الإنساني.



وبين رئيس مجلس الأعيان أن بلدان جنوب – جنوب، وفي ظل محاولات السيطرة والهيمنة التي تسعى دول شتى فرضها عليها، يجب أن تدرك بأن الطريق نحو معالجة التحديات التي تواجهها، يتطلب منها تجاوز خلافاتها وتعزيز تضامنها، والبناء على القواسم الثقافية والحضارية والقيم المشتركة التي تجمعها، وأن تسعى إلى زيادة التعاون المشترك بينها ومختلف المجالات.



وقال إن البرلمانيين والبرلمانات، ومجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة، مطالبة في تفعيل دورها، وبناء جسور التعاون على مختلف المستويات، والعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية بمختلف القطاعات، وتحقيق التكامل والتنمية المستدامة بين دول جنوب - جنوب.



ودعا الفايز إلى ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لتجاوز الخلافات، والبحث عن حلول لمختلف التحديات التي تواجه هذه الدول، والعمل مع الحكومات لجهة بناء علاقات بين دول جنوب – جنوب ، علاقات تكون قائمة على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة، والسعي أيضا إلى بناء التكتلات الاقتصادية والسياسية بين هذه الدول، لمواجهة سياسات الاستقطاب والهيمنة، مبينا بالوقت ذاته أن هذا الأمر يتطلب تعزيز روابط التعاون بين دول "جنوب – جنوب" والعمل المشترك بين المؤسسات التشريعية، فهذا الامر يعد خيارا استراتيجيا للتنمية المستدامة، وأداة أساسية لتمتين المصالح الاقتصادية والاندماج مع الاقتصاد العالمي.



وقال الفايز ، إن التعاون بين بلدان جنوب - جنوب ، يشكل أيضا ركيزة أساسية، وأحد أهم وسائل التعاون لمساعدة الدول النامية، على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية وتحقيق التنمية، خاصة إذا أدركنا بأن غالبية دول جنوب – جنوب تتمتع بإمكانيات كبيرة مالية وبشرية وثروات طبيعية تمكنها من النمو والازدهار، وتوفير الفرص الحقيقية للتنمية المستدامة.



وطالب الفايز بضرورة وضع خارطة طريق وأهداف واضحة وعملية، تعيد التعاون بين دول جنوب – جنوب إلى المسار الصحيح، وبما يمكنها من النهوض بمختلف المجالات، من خلال بناء شراكة استراتيجية اقتصادية واستثمارية وتجارية، مؤكدا أهمية أن تعمل خارطة الطريق، على تجاوز الاختلاف في المواقف السياسية، الأمر الذي من شأنه أن ينهض باقتصاداتها ويحقق طموحاتها، ويمهد الطريق نحو التكامل بمختلف المجالات، داعيا إلى أخذ العبرة من دول الاتحاد الأوروبي التي استطاعت بناء وحدة اقتصادية، حفاظا على مصالحها، لذلك يجب أن يكتسب موضوع مواجهة التحديات المشتركة أهمية قصوى من قبل المجالس البرلمانية والشورية.



وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الأعيان، أهمية تطوير مختلف آليات التعاون الثنائية والمشتركة بين دول جنوب – جنوب ، للوقوف على نقاط القوة والضعف في علاقاتها البينية، وإنشاء مؤسسات عمل فاعلة، إضافة إلى دعم مختلف المبادرات المتعلقة بتفعيل التعاون، ومواجهة التحديات المرتبطة بالمتغيرات الجيوسياسية العالمية التي أسهم بتناميها مؤخرا تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.



وخلال جلسات العمل للمؤتمر، ترأس الفايز، بحضور رؤساء المجالس البرلمانية ومجالس الشورى والروابط البرلمانية، جلسة العمل الأولى للمؤتمر وعنوانها "تعزيز الحوار السياسي والأمن الإقليميي في أفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية من أجل تحقيق الامن والاستقرار".



ويناقش المؤتمر على مدى يومين عددًا من القضايا والموضوعات المتعلقة بتعزيز الحوار السياسي والأمن الإقليمي في أفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية من أجل تحقيق السلام والازدهار، إضافة إلى قضايا التحول الاقتصادي والتكامل الإقليميين والتنمية المشتركة، وأهمية السياسات المرتبطة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتشجيع الاستثمار والتكنولوجيا والقدرات التنافسية، وموضوعات متعلقة بالتنمية المستدامة والطاقة والمياه.