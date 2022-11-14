الفايز والصفدي: خطبة العرش شكلت خارطة طريق لإنجاز المشاريع الوطنية

الوكيل الإخباري

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- استقبل رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، حيث أكدا أهمية تعاون المجلسين في المرحلة المقبلة من أجل المضي بخطوات تشريعية ورقابية تسهم في تحقيق المشاريع الوطنية التي وجه لها جلالة الملك عبدالله الثاني لدى افتتاحه أمس الأحد أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة.وأكد الفايز والصفدي أن ما جاء في خطبة العرش يشكل خارطة طريق لأولوياتنا الوطنية في المرحلة المقبلة، حيث لا رجعة عن خيار الإصلاح والتطوير والتحديث في المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.وشدد الفايز والصفدي على أهمية التشاور بين المجلسين من أجل تجويد مشاريع القوانين المعروضة على مجلس الأمة، مؤكدان أن مضامين خطبة العرش وضعت السلطات أمام مسؤوليات كبيرة تستوجب العمل بتعاون من أجل تحقيق التكاملية مع مراعاة مبدأ الفصل المرن بين السلطات الذي حدده الدستور.