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الخميس، 27-07-2023 11:27 ص

القطاونة: ان مر قانون الجرائم الإلكترونية سيكون انقلاب على الدستور

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الوكيل الإخباري - قال عضو مجلس النواب، أحمد القطاونة، إن المجلس يتفق على رفض الإساءة والذم والتحقير لكن لا بد من المحافظة على الحريات التي منحها الدستور.

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وأضاف القطاونة، خلال حديثه تحت البرلمان، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية هو انقلاب على الدستور الأردني، "إذا كانت هناك فئة مسيئة، هل نعاقب شعب بأكمله، وإضافة إلى عبارات فضاضة".


ولفت إلى أن مشروع القانون قد يلقي بأي مواطن ينتقد موظف عام إلى السجن، مؤكدًا تمسكه بالحصول على الحريات الموجودة في الدستور، مقترحًا رد مشروع القانون.


وأشار إلى ان مر القانون بهذه الصيغة، مقتل وجريمة بحق الحريات وحقوق الإنسان، انقلاب على الدستور.

 




 

 


 

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