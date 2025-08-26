الثلاثاء 2025-08-26 03:53 م
 

الكشف عن سبب استدعاء النائب اربيحات وعدد من الاشخاص للمدعي العام

الثلاثاء، 26-08-2025 02:14 م

الوكيل الإخباري-   استدعى مدعي عام عمّان الثلاثاء عددا من الأشخاص بينهم النائب وسام اربيحات على خلفية تلقيهم أموالا وحوالات من مصادر مجهولة بشكل يخالف القانون.

وقال مصدر، إن عملية تلقي الأموال وجمعها كانت بطريقة تثير الشبهات، ولم تتأت حصيلة نشاط اقتصادي أو تجاري ولا تتناسب مع أعمال الأشخاص الذين تم استدعاؤهم أو طبيعة مصادر دخلهم.


ونوه المصدر إلى أن جامعي تلك الأموال لم يحصلوا على التراخيص اللازمة لجمعها تحت أي صيغة، وقاموا بإنشاء وإدارة محافظ إلكترونية (كليك) لتلقي المبالغ المالية عبر حسابات بنكية عديدة.


وتشكل هذه الأفعال جنحة إنشاء منصة لتلقي الأموال واستثمارها وإدارتها دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص خلافا لأحكام المادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية.


وتعكف النيابة العامة على تسطير كتاب جلب بحق النائب اربيحات بعد امتناعه عن الحضور متذرعا بالحصانة الدستورية، رغم عدم توفرها لأن الدورة غير منعقدة.

 
 
