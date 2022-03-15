اللجنة القانونية النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون الانتخاب

الوكيل الإخباري - تواصل اللجنة القانونية النيابية اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، وفق ما أورد بيان لمجلس النواب.

اضافة اعلان



ونشر مجلس النواب، مشروع قانون الانتخاب لسنة 2021 الذي أُعطي صفة الأولوية والاستعجال، بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء.



وجاء مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب وفق الأسباب الموجبة، لتطوير منظومة العمل السياسي وتعزيز المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من قبل فئات المجتمع كافة وخاصة المرأة والشباب وذوي الإعاقة، ولتمكين الأحزاب السياسية من التحالف في كتل أو تجمعات انتخابية لانتخاب مجلس نواب يمثل الفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية، و لتحديد إجراءات العملية الانتخابية بإدارة الهيئة المستقلة لضمان سلامتها.



ووفق جدول أعمال اللجان النيابية، فإن لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة، ستبحث واقع قطاع النقل والتحديات التي تواجهه.





