تباين آراء النواب حول إصدار الجريدة الرسمية إلكترونيا أو ورقيا

وخلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أيّد عدد من النواب إصدارها إلكترونيا نظرا لأن توجه الدولة الأردنية نحو التحول الرقمي وأتمتة المعاملات وجعلها إلكترونيا، وخاصة أن النشر الإلكتروني له ذات الحجية القانونية.
بدورهم اعتبر نواب أن إصدار الجريدة الرسمية بشكل ورقي يحفظ حقوق المواطنين، ويحفظ أرشيف الدولة.
فيما أيّد نواب إصدار الجريدة الرسمية بالطريقتين ورقيا وإلكترونيا وذلك لأهمية القرارات التي تصدرها الجريدة والتي تتضمن سريان القوانين والتعديلات عليها والقرارات الرسمية.
