"المالية النيابية": موازنة وزارة الشباب للعام 2025 ارتفعت بنحو 11%

04:30 م

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الوكيل الإخباري- ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة نمر السليحات، موازنة وزارة الشباب بحضور وزير الشباب يزن الشديفات، وأمين عام الوزارة الدكتور حسين الجبور، ومساعد مدير عام الموازنة العامة أيمن أبو الرب، وعدد من مديري الإدارات في الوزارة. اضافة اعلان





وقال السليحات، إن وزارة الشباب من الوزارات المهمة كونها تعنى بفئة وقطاع كبير من الشباب، مشيرا إلى أن موازنة الوزارة بلغت نحو 33.7 مليون دينار بارتفاع قدره نحو 11%.



وأضاف، إن النفقات الجارية نمت بنحو 19% وبمخصص رأسمالي نحو 14.6 مليون دينار.



ووضع السليحات، عددا من الاستفسارات باسم اللجنة أمام الوزير، شملت إنجازات الوزارة وتطبيق استراتيجيتها لعام 2025، إضافة إلى دور الوزارة في التطوير والاهتمام بالمدن الرياضية والأندية والهيئات الشبابية والمبادرات الشبابية، وبخاصة التطوع.



بدوره، أشار الشديفات، إلى دور الوزارة في تنفيذ الرؤية الملكية في قطاع الشباب وما ورد في كتاب التكليف السامي من تحديث وتعزيز دور الوزارة وخططها في تطوير برامج العمل في الكثير من المراكز الرياضية والمدن الرياضية والبيوت الشبابية، مؤكدا أهمية تحسين نوعية البرامج المقدمة لتكون جزءا أساسيا من خلق فرص عمل للشباب وتأهيل الكوادر البشرية.



وأشار إلى أن الزيادة الواردة في موازنة الوزارة البالغة 7% ناتجة عن مجموع تعويضات العاملين واستحداث مراكز شبابية جديدة، إضافة إلى تعيينات وزيادة في بند التنقلات والمكافآت وكلفة رواتب الموظفين المتوقع عودتهم للعمل، وكذلك بدل استئجار مبان وزيادة الكلف التشغيلية ودعم النوادي الرياضية.



من جهتهم، أكد النواب موسى الوحش، وجمال قموه، ونور أبو غوش، ورانيا خليفات، وسليمان الخرابشة، ورند الخزوز، ومحمد كتاو، وإبراهيم الطراونة، ورانيا أبو رمان، وعوني الزعبي، ومحمد البستنجي، ومعتز الهروط، على دور الوزارة في تعزيز قطاع الشباب والرياضة وتحسين البيئة الرياضية في الأردن ومواجهة التحديات ضمن موازنة معتدلة، مطالبين بزيادتها لتحسين الخدمات والمرافق العامة.



وطرح النواب عددا من الاقتراحات أبرزها تعزيز دور المراكز الرياضية وإيجاد آلية لتعزيز التدريب والتأهيل للشباب والرياضيين.