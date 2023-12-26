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الثلاثاء، 26-12-2023 10:56 ص

المعايعة: الأردن بقيادة الملك سيبقى في خندق أمته العربية مدافعا عن قضاياها العادلة

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أمس الاثنين في القاهرة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور عبد الرحيم المعايعة، حيث جرى بحث الجهود البرلمانية للدفاع عن القضية الفلسطينية ووقف جرائم الإبادة الجماعية بحق أهلنا في قطاع غزة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة. اضافة اعلان


وأكد المعايعة ان الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني سيبقى في خندق أمته العربية يكرس كل جهوده للدفاع عن قضاياها العادلة لا سيما القضية الفلسطينية ووقف الحرب الوحشية على قطاع غزة.

وقال إن مواقف الأردن ثابتة وصلبة ولن يحيد عن دوره في نصرة الاشقاء الفلسطينيين والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ عليها من منطلق الوصاية الهاشمية".

وأضاف ان الدفاع عن الحق الفلسطيني يحتل العنوان الأبرز على أجندة الدبلوماسية البرلمانية الأردنية، مؤكدا أن مجلس النواب ومنذ اندلاع الحرب على غزة في حالة انعقاد دائم وعلى تواصل وتنسيق مستمر مع برلمانات الدول  العربية والإسلامية من أجل اتخاذ مواقف حازمة تجاه المجازر الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأشاد المعايعة بالإسهامات الكبيرة التي يقدمها البرلمان العربي لخدمة مصالح الأمة العربية على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية وخاصة الجهود الكبيرة التي قام بها رئيس البرلمان العربي لخدمة القضية الفلسطينية من خلال مشاركاته الفاعلة في كافة المحافل، بما يساهم في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز موقفهم وقضيتهم العادلة وكذلك المبادرات التي أطلقها البرلمان العربي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دور المرأة وكذلك قضايا حقوق الإنسان والتعليم والأمن السيبراني وحماية اللغة العربية وغيرها من المبادرات التي أطلقها البرلمان خلال الفترة الماضية.

وأعرب المعايعة عن أمله بالخروج بقرارات هامة خلال الجلسة التي يعقدها البرلمان العربي الخميس المقبل بعنوان "نصرة فلسطين وغزة "والتي تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يقوم بها البرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني. 

من جهته أكد رئيس البرلمان العربي، أهمية الدور المحوري الفاعل الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك والحفاظ على أمن وسلامة المنطقة والدفاع عن القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الوصاية الهاشمية على مدينة القدس.

وثمن العسومي موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية والاستمرار في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم الأردن الكامل للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس ، مشيداً بجهود جلالة الملك  بضرورة التوصل إلى قرار نهائي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف نزيف الدم الفلسطيني الذي يزهق على مرأى ومسمع من العالم أجمع على مدى 80 يوما متواصلا.

وأشار العسومي إلى حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع مجلس النواب الأردني في كافة المجالات نظرا لإسهاماته المتميزة والدؤوبة في دعم وتعزيز التعاون العربي والعمل على الارتقاء بالتعاون المشترك إلى أعلى المستويات خدمةً لقضايا الأمة العربية  ومصلحة الشعب العربي الكبير.

 




 

 


 

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