' المياه النيابية ' : وزارة المياه والري كانت تعاني من سوء تخطيط

الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب النائب محمد العلاقمة، الأحد، إن وزارة المياه والري كانت تعاني من سوء تخطيط، على مدى السنوات السابقة.

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وأضاف العلاقمة، في تصريحات صحافية ، أن الوزارة لا تملك استراتيجية واضحة بوضع المياه.



"اعتقد لم بتلقوا رسائل ورؤى جلالة الملك بخصوص الوضع والأمن المائي سواء للقطاع الزراعي أو مياه الشرب"، وفق العلاقمة الذي أشار إلى وجود تخبط وعشوائية في قرارات الوزارة.



وأوضح أن من الامثلة على التخبط وجود سد الكرامة بدون الاستفادة منه.

ولفت النظر إلى أن القطاع الزراعي يعاني من نقص حاد من المياه خصوصا في وادي الأردن والأغوار.



"وزارة المياه تحتاج إلى إعادة تأهيل ووضع نظام جديد يقوده الوزير أو من يقودها لمدة 10 سنوات قادمة"، وفق العلاقمة.