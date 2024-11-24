النائب زهير محمد الخشمان يعبر عن تضامنه مع الأجهزة الأمنية ويدين الاعتداءات عليها

وأكد الخشمان في منشوره دعمه الكامل للأجهزة الأمنية، ووقوفه صفًا واحدًا مع القيادة الهاشمية الحكيمة، ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. وشدد على أن الاعتداء على رجال الأمن يمثل اعتداءً على هيبة الدولة وأمنها، داعيًا الجهات المعنية إلى اتخاذ أقصى العقوبات بحق من تسول له نفسه زعزعة استقرار الوطن.
واختتم النائب منشوره بالدعاء بأن يحفظ الله الأردن من كل مكروه، وأن يمنّ على المصابين من رجال الأمن بالشفاء العاجل، مؤكدًا أن الأردن سيبقى قويًا وموحدًا في وجه جميع التحديات بفضل قيادته الحكيمة وأجهزته الأمنية الباسلة.
وهذا النص:
في هذه اللحظة الحرجة التي تعرض فيها ثلاثة من أبطال أجهزتنا الأمنية للإصابة أثناء قيامهم بواجبهم المقدس في حماية الوطن والمواطنين، نقف جميعًا صفًا واحدًا خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة، ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي لطالما أكد على أهمية سيادة القانون وحماية أمن الوطن.
إن الاعتداء على رجال الأمن ليس مجرد تعدٍ على أفراد، بل هو تعدٍ على الوطن وهيبته. نرفض بكل حزم هذه الممارسات العبثية التي لا تمثل قيمنا الأردنية الراسخة، وندعو الجهات المعنية إلى اتخاذ أقصى التدابير القانونية بحق كل من تسول له نفسه زعزعة أمن واستقرار هذا البلد.
نؤكد أن الأردن سيبقى بفضل قيادته الحكيمة وقوة أجهزته الأمنية، حصنًا منيعًا في وجه كل من يحاول المساس بأمنه. ونسأل الله أن يحفظ وطننا، ويمنّ على مصابي أجهزتنا الأمنية بالشفاء العاجل.
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