النائب زهير محمد الخشمان يعبر عن تضامنه مع الأجهزة الأمنية ويدين الاعتداءات عليها

الوكيل الإخباري- عبر النائب زهير الخشمان، من خلال صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، عن استنكاره الشديد للاعتداء الذي تعرض له ثلاثة من رجال الأجهزة الأمنية أثناء قيامهم بواجبهم الوطني في حماية أمن الوطن والمواطنين.



وأكد الخشمان في منشوره دعمه الكامل للأجهزة الأمنية، ووقوفه صفًا واحدًا مع القيادة الهاشمية الحكيمة، ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. وشدد على أن الاعتداء على رجال الأمن يمثل اعتداءً على هيبة الدولة وأمنها، داعيًا الجهات المعنية إلى اتخاذ أقصى العقوبات بحق من تسول له نفسه زعزعة استقرار الوطن.



واختتم النائب منشوره بالدعاء بأن يحفظ الله الأردن من كل مكروه، وأن يمنّ على المصابين من رجال الأمن بالشفاء العاجل، مؤكدًا أن الأردن سيبقى قويًا وموحدًا في وجه جميع التحديات بفضل قيادته الحكيمة وأجهزته الأمنية الباسلة.



وهذا النص:

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