 
الأربعاء 2024-12-04 07:54 م
 

النواب الذين منحوا الثقة لحكومة جعفر حسان - اسماء

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب
الأربعاء، 04-12-2024 07:13 م
الوكيل الإخباري-   منح مجلس النواب الثقة لحكومة رئيس الوزراء جعفر حسّان بعد أن صوّت 82 نائبا بالثقة مقابل 53 نائبا حجبوها عنها، وامتناع 2.اضافة اعلان

 
وتاليا اسماء النواب الذين اعطوا الثقة للحكومة : 

ابراهيم الصرايرة
ابراهيم القرالة
ابراهيم الجبور
ابراهيم الطراونة
احمد الهميسات
احمد عشا الدوايمة
احمد شديفات
احمد العليمات
اروى زبون الحجايا
اسلام العزازمة
امال الشقران
اندريه حواري
ايات بني عيسى اياد جبرين
ايمن البدادوة
ايمن ابو هنية
بدر الحراحشة
تمارا ناصر الدين
تيسير ابو عرابي العدوان
جمال قمو
جهاد عبوي
حابس ركاد الشبيب
حابس سامي الفايز
حسين الطراونة
حسين العموش
حمزة الحوامدة
حمود الزواهرة
خالد بني عطية
خالد ابو حسان
خليفة الديات
خميس عطية
دينا البشير
رانيا ابو رمان
رانيا الخليفات
رند الخزوز
زهير الخشمان
سالم العمري
سامر الأزايدة
سليمان الخرابشة
سليمان الزبن
سليمان السعود
شاهر شطناوي
شفاء مقابلة
صالح أبو تايه
طارق بني هاني
طلال النسور
عارف السعايدة العبادي
عبدالباسط الكباريتي
عبدالرحمن العوايشة
عبدالهادي البريزات
عثمان المخادمة
علي الخلايلة
علي الغزاوي
عمر بني خالد
عوني الزعبي
عيسى نصار
فراس القبلان
فريال بني سلمان
فليحة الخضير
مازن القاضي
مجحم الصقور
محمد بني ملحم
محمد السبايلة
محمد سلامة الغويري
محمد البستنجي
محمد كتاو
محمد المراعية الحويطي
محمد المحارمة
محمود النعيمات
مصطفى الخصاونة
مؤيد العلاونة
مي السردية
مي الحراحشة
ميسون القوابعة
نجمة الهواوشة
نسيم العبادي
نصار القيسي
نمر السليحات العبادي
هايل عياش
هدى نفاع
وصفي حداد
يوسف الرواضية
امتناع:
هيثم زيادين
وليد المصري
 
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