النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

الوكيل الاخباري - يواصل مجلس النواب، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، بعد أن أقر 12 مادة منه.

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وقال مجلس النواب إن الجلسة مخصصة "لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الخامسة اعتبارا من قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتضمن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022/المادة 13".



وباشر مجلس النواب في جلسة تشريعية، الأربعاء الماضي، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، وذلك بعد إدخال لجنة الاقتصاد والاستثمار تعديلات على مواده.



وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، خلال الجلسة، إن اللجنة أجرت أكثر من 23 اجتماعا مع معنيين في القطاع الخاص ومستثمرين، لمناقشة مشروع القانون، موضحا أنه "جرى تعديل قرابة الـ 50% من نصوص ومواد المشروع".



وأقرّ مجلس النواب 12 مادة من أصل 52 من إجمالي مواد المشروع.

