الأربعاء 31-08-2022
الوكيل الاخباري

المفرق: ورشة عمل حول الصحة والسلامة المهنية في منطقة جودبي الصناعية

الامن يحقق بملابسات العثور على مواطن متوفياً في منزله بالزرقاء

إربد : ضبط اعتداء على خط مياه لتعبئة صهاريج خاصة

وزير التنمية يوضح حول مواطن يطالب بإعادة صرف راتبه من المعونة

شاهد مقطع فيديو لليوتيوبر الاردني الخليلي يؤكد بقائه على قيد الحياة

اول تعليق من عائلة اليوتيوبر الخليلي حول خبر وفاته - صورة

النجار تكرم الفنان صخر حتر والفنانة زين عوض وفرقة قلعة عمّان

محاضرة في بلدية اربد بعنوان العمل عبادة

التعليم العالي : أكثر من 73 ألف طالب قدموا طلب قبول موحد

التربية: تشغيل تجريبي لمجمع المدارس المركزية بالعقبة

الثلاثاء، 30-08-2022 12:14 م

النواب يوافق على مادة تسرّع إنجاز معاملات المستثمرين

82022162210540290456


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أقر مجلس النواب، المادة 36 من مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 بالإلبية.

اضافة اعلان

 

وصوّت المجلس، خلال جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، على تعديل الفقرة (أ) لتصبح بعد شطب (سواء في الوزارة أو) وإضافة عبارة (ولا يمنع ذلك تقديم الطلب وجاهيا في الوزارة) إلى آخرها: "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تقوم الوزارة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية، من خلال منصة إلكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص، ولا يمنع ذلك تقديم الطلب وجاهيا في الوزارة".

 

ووافق المجلس على تعديل الفقرة (ب) بعد شطب عبارة (سواء من خلال المنصة الإلكترونية أو من خلال من تسميه كمفوض لدى الوزارة لهذه الغاية).

 

وأصبحت الفقرة (ب) كالآتي: "على الجهات ذات العلاقة إنجاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة".

 

وأضافت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية فقرة على المادة بالرمز (ج) بالنص التالي: "يحظر على الجهة الرسمية الطلب من المستثمر تقديم أي وثيقة سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية أخرى في حال توفر الربط الإلكتروني بين هاتين الجهتين".

 

أما الفقرة (د) صوّت النواب على شطب عبارة (لتمثيلها لدى الوزارة) والاستعاضة عنها بعبارة (لمتابعة وتسهيل معاملات المستثمر)، لتصبح الفقرة كالآتي: "على الجهات الرسمية ذات العلاقة تسمية مفوض أو أكثر لمتابعة وتسهيل معاملات المستثمر خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمها كتابا من الوزارة بذلك).

 

وأصبحت الفقرة (هـ) بعد التعديل: "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يكون للمفوض المشار إليه في الفقرة (د) من هذه المادة صلاحية إصدار الموافقات المطلوبة وفقا للتشريعات التي تطبقها الجهة الرسمية التي يمثلها.

 

وصوت المجلس على المادة (و) التي تنص على: "ينظم عمل الخدمة الاستثمارية الشاملة للزارة والأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدماتها والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في مفوضي الجهات الرسمية وسائر الأمور المتعلقة بهم بما في ذلك العقوبات التأديبية في حال إخلالهم بمسؤوليتاهم بمقتضى نظام".

 

يشار إلى أن المادة (36) تعنى بتسريع مدة إنجاز طلبات المستثمرين والقضاء على البيروقراطية في إنجاز المعاملات لدى المؤسسات والوزارات ذات العلاقة.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
b24828af-0e96-420f-a9ea-8f0fba880759

الاتحاد البرلماني العربي يؤكد تضامنه ودعمه للعراق الشقيق

1661863603744

خدمات الأعيان تبحث تعزيز دور البحث العلمي في الاقتصاد والإنتاج

Flags

الصداقة الأردنية مع البرلمان الأوروبي في الأعيان تلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي

0L5A6467

النواب يقر مشروع قانون البيئة الاستثمارية

b141ec29-رئيس-مجلس-الأعيان-فيصل-الفايز-أرشيفية

الفايز يدعو الاتحاد الأوروبي لزيادة استثماراته في الأردن

7202220164314537046056

النواب يقر قواعد التحكيم بين الجهات الرسمية والمستثمر

أخبار متعلقة
7202220164314537046056

النواب يوافق على منح المستثمر وعائلته بطاقة تعريف مستثمر

820227132253388255264

حوارية نيابية حول مشروع قانون البيئة الاستثمارية

0L5A0436

مشتركة في الأعيان تقر معدل المركز الوطني لحقوق الإنسان

WhatsApp Image 2022-08-01 at 1.49.37 PM

نائب يستقل سكوتر للوصول إلى مجلس النواب - صور

0L5A0411

النواب يقر معدل قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان

0L5A0245

الدغمي يشطب عبارة "خائن الأمانة باسم عوض الله"