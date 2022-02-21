الإثنين 21-02-2022
الوكيل الاخباري

اصابة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بفيروس كورونا

الخصاونة: الأردن ومصر يتم استهدافهما من قوى الشرّ

وزارة الطاقة : ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

مستوردات المملكة ترتفع 24.2% خلال 2021 - أرقام

نمو إجمالي الودائع في البنوك المرخصة بالمملكة - أرقام

وزير النقل: الاولوية لشبكة السكك الحديدية بين العقبة وعمان

سهم أرامكو يقترب من 40 ريالاً في أعلى مستوى منذ الإدراج

هل يصيب أوميكرون أذني الإنسان؟

البحرين تضع حجر أساس منطقة التجارة الأميركي

حبه لأحد أقربائه الذي تعرض لحادثة سقوط.. أردني يصنع جهازا يساعد مرضى الشلل الرباعي

الإثنين، 21-02-2022 12:36 م

النواب يوافق على معدل النزاهة ومكافحة الفساد

0L5A0427


الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب في جلسته، اليوم الاثنين، على القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد كما ورد من مجلس الأعيان.

اضافة اعلان


وكان الأعيان رفض منح مجلس الهيئة، صلاحية اتخاذ قرار الاحتفاظ بالمشتبه بارتكابه فساداً، والحجز على أمواله المنقولة، ومنع سفره دون إذن قضائي مسبق، والإبقاء على النص الأصلي الذي يُلزم الهيئة طلب إصدار قرار مستعجل بهذا الخصوص من الجهة القضائية المختصة.


كما شطب القرار المادة التي تستثني الموظفين العموميين والأمنيين والعسكريين، من أحكام إجراءات المصالحة عند ارتكابهم أي من أفعال الفساد، إضافة إلى عدم الموافقة على الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة، لمن يرتكب أياً من أفعال الفساد، من خلال العودة للنص الأصلي الذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
FK5pmaOWUAEtY9o

دعوة نيابية لإعادة النظر بموعد التوقيت الصيفي

0L5A0017

القانونية النيابية تنظر بمقترحات لتعديل النظام الداخلي للنواب

094540

النواب يطلب تفسير المادة 91 من الدستور

0L5A0245

جدل تحت القبة حول سفر النواب.. والدغمي يوضح

نواب ٢

قانونية النواب تناقش مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب

نواب ٢

مجلس النواب ينظر اليوم في مقترح تعديل نظامه الداخلي

أخبار متعلقة
5b082853-2c01-40f5-9728-19e493d3f80f

النواب يناقشون قوانين مُعادة من الأعيان ويستمعون لردود حكومية على 14 سؤالاً نيابياً

1644754845705

مشتركة الأعيان توافق على مشروع رخص المهن

89536040_1036860846708292_3729233989022515200_n

الفايز وآل الشيخ يبحثان العلاقات الثنائية بين الأردن والسعودية

1220212872618195936531

نواب الإصلاح يغيبون عن جلسة النواب الاثنين

720202912045422849982

لجان نيابية تناقش عقود شراء الخدمات في التلفزيون وتهجير أهالي حي الشيخ جراح

54230fd3-679b-489f-bc63-78da11883237

توصية بإنهاء ملف التعليم الإضافي في التربية - تفاصيل