الإثنين 16-05-2022
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الإثنين، 16-05-2022 11:10 ص

النواب يوجهون 400 سؤالا للحكومة خلال الدورة العادية الأولى

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الوكيل الإخباري - استعرض رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي أبرز إنجازات المجلس خلال دورته العادية الأولى.اضافة اعلان


وقال الدغمي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن النواب تقدموا بنحو 400 سؤال تمت الإجابة على 301 سؤال منها، فيما لم تجب الحكومة على 91 سؤال منها وتم سحب 4 أسئلة.

وأضاف أن النواب تقدموا بـ52 مذكرة نيابية، تم الإجابة على 36 منها، فيما تقدموا بـ15 استجواب أجيب على 5 منها.

وأشار الدغمي إلى أن اللجان النيابية الدائمة عقدت اجتماعات مكثفة خلال تلك الفترة الماضية وصلت إلى 302 اجتماع وقامت بـ17 زيارة ميدانية ولا زال بحوزتها 45 قانون مؤقت ومشروع قانون بالإضافة إلى تقارير ديوان المحاسبة لأعوام (2018-2019-2020).

 

 




 

 


 

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