الواكد عضوا في جمعية الأمناء العامين للاتحاد البرلماني العربي

الوكيل الإخباري

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- فاز أمين عام مجلس النواب عبد الرحيم الواكد بعضوية اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية.جاء ذلك في اجتماع عقدته الجمعية اليوم الجمعة، انتخبت خلاله رئيسها، حيث فاز برئاسة الجمعية للدورة الحالية أمين عام مجلس الشورى القطري، الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، وأمين عام مجلس النواب المصري أحمد عزت مناع نائبًا للرئيس.وتهدف الجمعية الى القيام بالدراسات المتعلقة بالقوانين والاجراءات البرلمانية، واقتراح التدابير العملية لتحسين أساليب وطرق العمل المتبعة في مختلف البرلمانات العربية، وتأمين التعاون بين الأجهزة الإدارية والمالية والفنية، والعمل على انشاء تعاون مثمر وتبادل للمعلومات والوثائق، وإقامة ندوات تخصصية ودورات تدريبية للعاملين في البرلمانات.وتعد جمعية الأمناء العامين، احدى مؤسسات الاتحاد البرلماني العربي والتي تأسست عام 1995 وتضم في عضويتها جميع الأمناء العامين للبرلمانات العربية.