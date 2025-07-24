برلمانيو الطفولة الأردنيون يستكشفون مختبرات الإبداع في ناشئة الشارقة

11:02 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/739563 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- في تجربة فريدة جمعت بين التعلم والإلهام، زار وفد من أعضاء البرلمان العربي للطفل من المملكة، مركز ناشئة الشارقة، التابع لمؤسسة "ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين"، حيث اطّلعوا على أحدث المختبرات الإبداعية والتقنية التي تُعنى بتنمية مهارات الناشئة وتمكينهم في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والفنون والإعلام. اضافة اعلان





وتأتي هذه الزيارة ضمن البرنامج الميداني الذي ينفذه البرلمان العربي للطفل، بهدف إتاحة الفرص أمام أعضائه لاكتشاف التجارب الريادية في تطوير الطفولة العربية، وفتح آفاق معرفية جديدة تعزز من وعيهم وقدراتهم الإبداعية.



وتعرّف الأعضاء خلال الجولة على مختبرات متخصصة تشمل: مختبر الفنون والتصميم، ومختبر العلوم والتكنولوجيا والروبوت، إلى جانب مختبر الإعلام الرقمي المزود باستوديو متكامل لإنتاج المحتوى، بالإضافة إلى مختبرات التجارب المهنية والحضارية التي تُسهم في بناء شخصية متكاملة تجمع بين المهارة والمعرفة والقيم.



وشهدت الزيارة تفاعلاً لافتاً من الأعضاء، الذين أبدوا اهتماماً خاصاً بتقنيات البرمجة في مختبر الروبوت، وشاركوا في تجارب عملية داخل استوديو الإعلام التفاعلي، حيث خاضوا تجربة إعداد وتقديم المحتوى الإعلامي بأنفسهم.



وكان في استقبال الوفد، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أيمن عثمان الباروت، ومدير ناشئة الشارقة، الدكتور عبد الرحمن الياسي، اللذان رحّبا بالأعضاء وأكّدا أهمية هذه الزيارات في توسيع مدارك الأطفال العرب وتعزيز التبادل الثقافي بينهم، إلى جانب تطوير مهاراتهم القيادية والإبداعية.



وتُجسّد هذه الزيارة التزام البرلمان العربي للطفل بتوفير بيئات تعليمية محفزة، تواكب متطلبات العصر، وتُسهم في إعداد جيل عربي واعٍ، متمكّن، ومؤهّل للإسهام في نهضة مجتمعاته وبناء مستقبله بإبداع وثقة.