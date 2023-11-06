بيان صادر عن حزب الإتحاد الوطني الأردني نعتز بمواقف جلالة الملك ودعمه في إرسال المساعدات الطبية إلى غزة

الوكيل الإخباري - في ظل التحديات التي تواجهها الأمة العربية وفي سياق المشهد الإقليمي الراهن، يعبر حزب الإتحاد الوطني الأردني بكل قوة وإلتزام عن فخره العميق وإعتزازه البالغ بالموقف الأردني الثابت والمتجذر في تأييده للقضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لكل أشكال العدوان ضد أهلنا في قطاع غزة.



لقد كان لجلالة الملك عبدالله الثاني دوراً بارزاً في تمثيل هذا الموقف، حيث تحدث باسم الأردن والأمة في مختلف المنتديات العربية والدولية، وأكد على ضرورة وقوف العالم مع الحق والعدالة.

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تجلى هذا الدور في الجهود المبذولة لدعم أهلنا في غزة، حيث أصدر جلالته توجيهاته السامية للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بإرسال مساعدات طبية ودوائية عاجلة إلى المستشفى الميداني الأردني هناك.



يعد هذا الفعل البطولي دليلًا قاطعًا على قيادة أردنية حازمة وقادرة على تحقيق ما تعهدت به من دعم لإخوانها في فلسطين، مما جعل الأردن في مصاف الدول الرائدة التي تقف بجانب الحق والعدالة.



التغريدة التي نشرها جلالة الملك على صفحته الخاصة على موقع "أكس" لم تكن مجرد كلمات، بل كانت انعكاسًا لمشاعر ووجدان الشعب الأردني والأمة العربية ككل، في رفض الحرب ودعوة قوية لإيقاف العنف والعدوان.



نحن في حزب الإتحاد الوطني الأردني، نثمن الجهود الكبيرة التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالته، وندعو جميع الأردنيين إلى الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة والجيش العربي والأجهزة الأمنية، خاصة في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة. نأمل أن يسود السلام وأن تعم العدالة في كل ربوع فلسطين الحبيبة.



