مسيرة احتجاجية جديدة ضد ترامب قرب البيت الأبيض تنظمها حركة "رفض الفاشية"

الوكيل الإخباري- تجمع مئات من أنصار حركة "رفض الفاشية" بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن العاصمة في مسيرة احتجاجية جديدة ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ورفع المحتجون شعارات مناهضة لترامب، منها "يجب أن يرحل ترامب الآن"، وقاموا بترديد أغانٍ احتجاجية بمصاحبة موسيقى حية. كما حمل العديد منهم لافتات تدعو إلى استقالة الرئيس الأمريكي ومكافحة ما وصفوه بـ"اليمين المتطرف".

اضافة اعلان



وقال أحد المحتجين القادم من مدينة روانوك بولاية فرجينيا لوكالة "ريا نوفوستي": "أنا هنا لدعم عزل وإقالة دونالد ترامب من منصب رئيس الولايات المتحدة... أعتقد أنه كان يمارس التحريض على التمرد ضد هذا البلد ويحاول تقويض الديمقراطية التي اعتدنا العيش في ظلالها، ولا أستطيع التغاضي عن ذلك. لهذا جئت إلى هنا. قطعت مئات الأميال لأكون هنا اليوم للتعبير عن استيائي".



يأتي هذا التجمع استمرارا لسلسلة احتجاجات سابقة، حيث تجمع حوالي ألف أمريكي في نوفمبر الماضي عند نصب جورج واشنطن، الرئيس الأول للولايات المتحدة، القريب من البيت الأبيض في تجمع نظمته الحركة نفسها.



وكانت قائدة الحركة سام غولدمان قد أخبرت "ريا نوفوستي" سابقا بأن الاحتجاجات ستستمر "طالما بقي ترامب في البيت الأبيض".



وتتهم حركة "رفض الفاشية" على موقعها الإلكتروني الرئيس ترامب بقيادة إدارة تصفها بـ"الفاشية"، وفقدان الشرعية، وكذلك بانتهاك دستور الولايات المتحدة بسبب حالات استخدام الحرس الوطني وتشديد سياسة الهجرة.