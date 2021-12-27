الإثنين 27-12-2021
الوكيل الاخباري

الفايز: استراتيجية السياحة تهدف لتجاوز مستويات 2019

الزعبي: ولي العهد وجه بضرورة الوصول للذين لم يتلقوا جرعة اللقاح الثانية

التربية تشكل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات التكميلي

التعليم العالي لـ الوكيل: لم نسجل أي حالة اوميكرون بين طلبة الجامعات

راصد جوي يحذر من تشكل السيول خلال المنخفض القادم

"الازمات": مستعدون لجميع السيناريوهات

إجراء هام من الصحة لمخالطي كافة المصابين بمتحور أوميكرون

الحكومة ترفع قيمة مخصصات المعونات المالية والدخل التكميلي - أرقام

إلغاء فحص كورونا على المعابر الحدودية في حال العودة للأردن خلال 72 ساعة

150 مليون دينار لتنمية وتطوير البلديات في 2022

الإثنين، 27-12-2021 10:14 ص

توقع ارتفاع إصابات "أوميكرون" في الأردن خلال الفترة المقبلة

122021394520155038994


الوكيل الإخباري - توقع رئيس لجنة الصحة النيابية فريد حداد ارتفاع الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في الأردن خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

اضافة اعلان

 

وقال حداد لـ"الوكيل الإخباري"، إن الموجة القادمة من متحور "أوميكرون" ستكون أكثر انتشارا وأقل حدة كون أعراض الإصابة بالمتحور الجديد وشدتها أقل من المتحور السائد حاليا في المملكة "دلتا".

 

وأضاف أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها وتضبط المشهد خلال الفترة المقبلة لأنها حاسمة وخاصة مع التجمعات والاحتفالات المتوقعة في رأس السنة.

 

وأشار حداد إلى أن القطاع الصحي مرهق قبل الجائحة، وبعد ارتفاع الإصابات في بدايتها أرهق أكثر واستنزف بشكل كبير، مؤكدا أن المرحلة الحالية لا تحتمل التجريب ومن يخطئ عليه أن يحاسب.

 

وبيّن أنه على وزارة الصحة رصد متحور "أوميكرون" بسرعة وحصر أعداد المصابين والمخالطين وعزلهم منزليا، وتشجيع المواطنين على تلقي اللقاحات وخاصة إذا كانت لها فاعلية ضد المتحور الجديد.

 

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، عن تسجيل 295 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" ليصل العدد الإجمالي إلى 328 إصابة. 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220211912293760016372

إحالة "إلغاء قانون البنك الوطني" إلى الاقتصاد والاستثمار النيابية

M63A9908

جلسة نيابية تشريعية صباحية اليوم

66beb19d-d56e-4d1b-a757-6adff547578f

الصداقة البرلمانية مع دول آسيا تبحث والسفير الهندي تعزيز التعاون الثنائي

414286_1_1622376057

خدمات الأعيان تُناقش تقرير الموارد البشرية لوزارة الأشغال

1640527541520

الإدارية النيابية تطلع على إنجازات وخطط معهد الإدارة العامة

12202119175616545488227

العودات: المستقلة للانتخاب ستنظر بطلبات تأسيس الأحزاب

أخبار متعلقة
Screenshot_6

النائب الذنيبات: "إعلان النوايا" سيمر كما غيره من الاتفاقيات عندما كان "المجلس" يهدر بلا للتطبيع

7202019153634119276757

الفايز يؤكد أهمية ترسيخ ثقافة الحوار

DFrQhZ528q1Uvt3GOIVkkO7JJoRhcPhk8VdlHh7i

فريحات ينتقد التخبط بالقرارات في التعامل مع جائحة كورونا

2202113184820388681791

الصحة النيابية ترفض إلزام طلبة المدارس بالتطعيم ضد كورونا

12202187956723630375

"النواب": لهذا السبب لم يطرد الدغمي وزير المياه

1220216122817776810739 (1)

النواب يحدد موعد قادم لمناقشة اتفاقية اعلان النوايا