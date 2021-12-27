توقع ارتفاع إصابات "أوميكرون" في الأردن خلال الفترة المقبلة

الوكيل الإخباري - توقع رئيس لجنة الصحة النيابية فريد حداد ارتفاع الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في الأردن خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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وقال حداد لـ"الوكيل الإخباري"، إن الموجة القادمة من متحور "أوميكرون" ستكون أكثر انتشارا وأقل حدة كون أعراض الإصابة بالمتحور الجديد وشدتها أقل من المتحور السائد حاليا في المملكة "دلتا".

وأضاف أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها وتضبط المشهد خلال الفترة المقبلة لأنها حاسمة وخاصة مع التجمعات والاحتفالات المتوقعة في رأس السنة.

وأشار حداد إلى أن القطاع الصحي مرهق قبل الجائحة، وبعد ارتفاع الإصابات في بدايتها أرهق أكثر واستنزف بشكل كبير، مؤكدا أن المرحلة الحالية لا تحتمل التجريب ومن يخطئ عليه أن يحاسب.

وبيّن أنه على وزارة الصحة رصد متحور "أوميكرون" بسرعة وحصر أعداد المصابين والمخالطين وعزلهم منزليا، وتشجيع المواطنين على تلقي اللقاحات وخاصة إذا كانت لها فاعلية ضد المتحور الجديد.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، عن تسجيل 295 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" ليصل العدد الإجمالي إلى 328 إصابة.



