حزب الاتحاد الوطني الاردني ومركز باحثي الامارات للدراسات والبحوث يناقشان سبل التعاون في مجال الدراسات والبحوث العلمية

الوكيل الإخباري - استقبل امين عام حزب الاتحاد الوطني الاردني الدكتور رامي شاهين ونائب الامين العام للدراسات والبحوث الدكتورة ريما العمري وعدد من اعضاء الحزب في مقر الحزب كل من الدكتور فراس حبال رئيس مركز باحثي الأمارات والدكتور فواز حبال – رئيس مجموعة جيمنوس الاستثمارية وامين عام مركز باحثي الامارات لمناقشة العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون فيما يتعلق بالدراسات والبحوث العلمية .

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كما ثمن الطرفين روح التعاون والتفاهم التي تجمعهما ، واكدا عزمهما على تعزيز علاقات التعاون والتفاهم في المستقبل القريب ، وتعزيز سبل التفاهم لدعم النتائج البحثية والعلمية و نشرها على الصعيد العربي والدولي ، بالاضافة الى المساهمة الفعالة من خلال تقديم دراسات في العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والسياسية ليتم نشرها و ليتبناها حزب الاتحاد الوطني الاردني ووضع مخرجات هذه الدراسات البحثية في اطر عملية قابلة للتنفيذ.

